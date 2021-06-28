韓電影院出招 自帶桶裝爆米花僅5.6元 他帶大垃圾桶來

許多民眾發揮創意，攜帶各式容器來裝爆米花。(取材自臉書)

對多數民眾來說，去電影院 看電影講究氣氛，而營造看電影氣氛必備的就是爆米花。爆米花配著精采的電影劇情，一口接一口，不用多久就可以嗑完一桶爆米花。近日南韓 樂天電影院（Lotte Cinema）推出活動，民眾只需花6000韓元（約5.6美元），便可將自備的任何容器裝滿爆米花，成功引起熱議。

為響應世界地球日，也為了促進因疫情 衝擊而生意慘淡的電影院業績，南韓樂天電影院日前推出「拿出勇氣爆米花」活動，民眾可在活動當日攜帶任一容器，桶子、鍋子皆無限制，只需支付6000韓元便可將容器裝滿爆米花，吸引不少民眾參與。

樂天電影院的官方臉書(Facebook)也貼出活動照片，有民眾帶了大容量的鍋子或是塑膠整理箱，也有民眾帶了醃泡菜的甕參加活動，CP值最高的容器應為「桶裝水瓶子」，輕巧且容量又大。而最有創意的容器非「垃圾桶」莫屬，有民眾將塑膠袋套在藍色大塑膠垃圾桶中，抱了「一垃圾桶的爆米花回家」。

儘管有人批評此活動並不環保，樂天電影院還是成功引起討論熱潮，活動貼文讚數達2.3萬。也有許多網友在貼文留言區貼出戰利品照片，更有網友分享讓爆米花保持口感的秘訣，「如何處理因天氣而迅速變濕的爆米花，1.微波爐30秒，2.在小房間裡打開除濕機或冷氣20分鐘，3.分裝袋」。