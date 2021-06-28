我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

韓電影院出招 自帶桶裝爆米花僅5.6元 他帶大垃圾桶來

聯合新聞網
許多民眾發揮創意，攜帶各式容器來裝爆米花。(取材自臉書)
許多民眾發揮創意，攜帶各式容器來裝爆米花。(取材自臉書)

對多數民眾來說，去電影院看電影講究氣氛，而營造看電影氣氛必備的就是爆米花。爆米花配著精采的電影劇情，一口接一口，不用多久就可以嗑完一桶爆米花。近日南韓樂天電影院（Lotte Cinema）推出活動，民眾只需花6000韓元（約5.6美元），便可將自備的任何容器裝滿爆米花，成功引起熱議。

為響應世界地球日，也為了促進因疫情衝擊而生意慘淡的電影院業績，南韓樂天電影院日前推出「拿出勇氣爆米花」活動，民眾可在活動當日攜帶任一容器，桶子、鍋子皆無限制，只需支付6000韓元便可將容器裝滿爆米花，吸引不少民眾參與。

樂天電影院的官方臉書(Facebook)也貼出活動照片，有民眾帶了大容量的鍋子或是塑膠整理箱，也有民眾帶了醃泡菜的甕參加活動，CP值最高的容器應為「桶裝水瓶子」，輕巧且容量又大。而最有創意的容器非「垃圾桶」莫屬，有民眾將塑膠袋套在藍色大塑膠垃圾桶中，抱了「一垃圾桶的爆米花回家」。

儘管有人批評此活動並不環保，樂天電影院還是成功引起討論熱潮，活動貼文讚數達2.3萬。也有許多網友在貼文留言區貼出戰利品照片，更有網友分享讓爆米花保持口感的秘訣，「如何處理因天氣而迅速變濕的爆米花，1.微波爐30秒，2.在小房間裡打開除濕機或冷氣20分鐘，3.分裝袋」。

許多民眾貼出戰利品，更有網友分享保持爆米花口感的秘訣。(取材自臉書)
許多民眾貼出戰利品，更有網友分享保持爆米花口感的秘訣。(取材自臉書)

電影院 南韓 疫情

上一則

1天打逾2.5萬劑 多倫多體育館創「單點單日」接種紀錄

下一則

日本早稻田大學正妹 畢業執導色情片 驚人薪資曝光

延伸閱讀

三級「微解封」？新北不樂觀 高雄憂北部感染源

三級「微解封」？新北不樂觀 高雄憂北部感染源
美電影院龍頭AMC 發動大併購

美電影院龍頭AMC 發動大併購
爆米花裝滿大垃圾桶6美元有找 韓電影院出奇招民眾嗨翻

爆米花裝滿大垃圾桶6美元有找 韓電影院出奇招民眾嗨翻
皇后區威利點開發案動工 首階段將建1100套平價住房

皇后區威利點開發案動工 首階段將建1100套平價住房

熱門新聞

WHO新冠疫源調查小組成員之一的疾病生態學家達斯札克，攝於2月。由聯合國支持的「刺胳針新冠委員會」日前更新網頁時，標明達斯札克已「迴避」該委員會從事的疫源工作。路透

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

2021-06-22 05:40
中亞國家土庫曼首都阿什加巴特超越香港，成為外派人員生活費用最高城市。圖為當地一處市場。(Getty Images)

外派人員生活費最貴城市 不再是香港 第一名是這裡

2021-06-22 11:23
黛安娜王妃，攝於1995年。美聯社

黛安娜王妃車禍後說了這些話 消防小隊長披露

2021-06-22 06:51
英國東部薩福克郡開放式監獄哈樂斯萊灣監獄一名毒品罪犯涉嫌將性工作者偷帶進監獄激戰，還分享這名女子半裸躺在他床上的不雅照。圖為英國監獄示意圖，非事發監獄。路透

英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰

2021-06-26 12:15
法國40歲女子巴寇(著黃圍巾者)遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，25日當庭獲釋。法官表示，她數年來承受的「恐怖遭遇」已獲法庭確認。(Getty Images)

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

2021-06-26 15:53
澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）2019年在武漢。（彭博）

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

2021-06-27 22:52

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免