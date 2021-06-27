跨性別舉重 哈伯德可參加東奧女子87公斤級 公平嗎？

紐西蘭跨性別舉重運動員哈伯德，代表該國出賽今年東京奧運，引發激烈辯論。 （路透）

「跨性別女性...到底可不可以參加奧運女子組？」儘管疫情嚴峻，東京奧運 依舊將於今年7月23日正式舉行。除了東道主日本外，各國代表隊也正如火如荼進行準備當中。

紐西蘭代表團主席史密斯表示：「性別認同在運動競賽中，要如何在人權與公平性之間取得權衡，是敏感又複雜的事。」 圖為紐西蘭的跨性別舉重運動員勞瑞爾·哈伯德。（路透）

紐西蘭的跨性別舉重運動員勞瑞爾·哈伯德（Laurel Hubbard），確定將會成為該國今年的女子代表隊成員。哈伯德也是奧運歷史上第一位跨性別女性參賽者。然而就算大會官方同意參賽，因為跨性別參與體育運動競賽的種種爭議仍未止息，體育界也有激烈爭辯，到底跨性別女性可不可以參加奧運女子組？是否可能會導致本次奧運的舉重項目，喪失了競賽的公平性？

根據《路透》報導，今年43歲的哈伯德將參加的是超重量級的87公斤級比賽，她同時也是本屆奧運中年紀最大的參賽選手。在2013年，在成為跨性別者之前，哈伯德也曾參加過男子舉重比賽。哈伯德在聲明中表示：「我非常感謝政府願意給予我善意跟支持，讓我參加這次的比賽。」

有人認為「生理女性」在體育項目類別中，未必完全輸給「生理男性」。（歐新社）

反對者：前男性身體 優於女性

事實上，對於跨性別者到底該不該參賽，有許多社會輿論依然表示擔憂。主要擔心的並不是跨性別男性參與男子組競賽，而是跨性別女性到底能不能參與女子組比賽──反對方認為，這些「跨性別女性」某種程度上來說，依然「算是『前』男性」，在肌肉 量、爆發力等等數值上，或許可能維持著「男性優於女性」的身體強勢條件、進而威脅到女性競賽的公平性。

支持者：生理女性 未必輸男性

不過支持方則認為，如果能夠依照運動科學的實證研究，有條件開放（例如規定參賽者的睪固酮濃度等），或許未必是件壞事。況且在運動項目中，每個人先天條件本來就有所不同，即便都是生理男性，身高、體重、肌肉量、睪固酮濃度等都不相同，這些條件本來就難以完全排除，打造出真空透明的競賽場域。除此之外，就算扣除先天的體能條件，後天的體能訓練、經驗技巧、團隊策略在運動賽事中，也都可能會影響到比賽結果。並不見得所有「生理女性」在每種體育的項目類別，都會完全輸給「生理男性」。

跨性別參賽 6年前有條件開放

事實上，根據奧委會規定，從2015年開始，參賽規章就已經是「有條件開放」跨性別者參與競賽了。根據「路透」報導，國際奧委會（IOC）在2015年就發布了參賽指引（guidelines），只要跨性別女性在參賽前一年，都能夠將睪固酮濃度在維持在10nmol/L以下，就可以參加比賽。

反對的比利時女性舉重選手范貝琳漢就曾表示，讓哈伯德參賽對女性運動員來說「就像是個很難笑的笑話」。（圖：取材自范貝琳漢臉書）

女舉重選手：跨性別參賽 很難笑

然而，也不是所有體育界人士都對於她的參賽樂見其成。事實上，對於跨性別女性運動員來說，舉重與田徑是所有運動項目中，最敏感而爭議的類別。比利時女性舉重選手范貝琳漢（Anna Vanbellinghen）就曾表示，讓哈伯德參賽對女性運動員來說「就像是個很難笑的笑話」。

另一個致力於提升女性運動員參賽的倡議NGO「Save Women's Sport Australasia」 也大力批評奧委會：「這是個有缺陷的政策......國際奧委會怎麼可以允許選擇一名43歲的『生理男性』參加女子組的比賽？」

除此之外，哈伯德在2019年太平洋運動會（Pacific Games）上，拿下了兩面舉重金牌，當時也引發激烈辯論，甚至讓當年的主辦國薩摩亞主席洛奧（Loau Solamalemalo Keneti Sio）出言批評。他表示，「雖然太平洋運動會理事會有義務遵守國際奧委會和國際舉重聯合會（IWF）制定的規則.......但讓她參加比賽，依然是個不公平的決定。」

紐代表團：性別認同敏感 尊重多元性

本屆奧運除了哈伯德之外，還有另一位跨性別運動員，是美國 的BMX自行車競速選手沃爾夫（Chelsea Wolfe），不過沃爾夫只是美國隊的替補選手，目前尚不確定是否有機會正式參賽。

「我們確實明白，性別認同在運動競賽中，要如何在人權與公平性之間取得權衡，是一件非常敏感又複雜的事情。」紐西蘭代表團主席史密斯（Kereyn Smith）如此表示。他們提到，哈伯德在2018年曾經受傷一度必須放棄參賽，不過她依然表現出勇氣和毅力，努力從傷害中恢復過來，回到賽場上。

史密斯也強調，哈伯德確實符合國際奧委會和國際舉重聯合會的遴選標準。「作為紐西蘭隊，我們最強大的文化就是我們擁有‘manaaki’（即「尊重」），我們選擇尊重、包容所有人的多元性。」