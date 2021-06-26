我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

Google「如何自殺？」 澳洲婦毒殺伴侶 故布疑陣遭判刑

聯合新聞網
澳洲46歲女性達希（右）4年前謀殺42歲伴侶鄧巴（左），卻試圖將命案現場布置成鄧巴自殺。（取材自臉書）
澳洲46歲女性達希（右）4年前謀殺42歲伴侶鄧巴（左），卻試圖將命案現場布置成鄧巴自殺。（取材自臉書）

澳洲46歲女性達希（Natasha Darcy）4年前謀殺42歲伴侶鄧巴（Mathew Dunbar），卻試圖將命案現場布置成鄧巴自殺，日前被判有罪。檢察官發現達希跟鄧巴交往沒多就開始研究殺死他的方法，還用Google搜尋「如何自殺」等關鍵字。

英國媒體衛報（Guardian）報導，這對情侶2014年在約會網站相識，但交往沒多久達希就說服鄧巴更改遺囑讓她繼承財產。達希覬覦鄧巴價值350萬美元的牧場，最後竟用毒氣毒死鄧巴，並在醫護人員宣布鄧巴死亡後，大喊著要醫護人員繼續為他進行心肺復甦術。

達希始終謊稱鄧巴自殺，但澳洲新南威爾斯州最高法院陪審團經過兩天審議，日前裁定達希謀殺牧場主人鄧巴。檢察官哈特福德（Brett Hatfield）提到達希透過Google搜尋「紅背蜘蛛、真菌、如何自殺、謀殺」等關鍵字，哈特福德表示：「鄧巴可能非常渴望愛情和家庭，但他得到了什麼？一個冷酷而工於心計的人，殺了他以繼承財產。」

達希分居的丈夫克羅斯曼（Colin Crossman）透露達希2009年在克羅斯曼睡覺時拿錘子敲他的頭，幾天後給他鎮靜劑趁他熟睡時就燒毀了他們的房子，只為了詐取保險金。巧合的是，在達希殺害鄧巴、打電話叫救護車後，克羅斯曼是前往救援的護理人員之一。

事發後，達希聲稱鄧巴先前獲悉自己腿部受傷的壞消息，並告訴達希沒有他「妳會過得更好」。達希告訴警方：「鄧巴說警察拿走我的槍，並不代表我不能自殺。」她甚至還寄了兩萬美元給一位朋友，請她說出關於鄧巴自殺的謊言。

哈特菲爾德說，達希「利用鄧巴的抑鬱症並試圖謀殺他，還讓現場看起來像鄧巴自殺。」她在謊話揭穿前，向警方表示發現鄧巴躺在床上沒有反應時，「畫面始終在腦海中揮之不去，並摧毀著我。」

達希被指控將鎮靜劑混在雞尾酒讓同居伴侶鄧巴服用，趁他昏迷在床上時用毒氣毒死他。10月1日將舉辦達希的聽證會。

澳洲 檢察官 Google

上一則

新家地毯藏人型輪廓 女嚇壞：屍體污漬？命案現場？

下一則

挪威國家廣播公司推性愛指南 招募情侶示範60體位

延伸閱讀

他殺偽裝成自殺 兇手Google搜尋紀錄成有罪依據

他殺偽裝成自殺 兇手Google搜尋紀錄成有罪依據
中澳關係再惡化…葡萄酒被中徵高額關稅 澳告上WTO

中澳關係再惡化…葡萄酒被中徵高額關稅 澳告上WTO
蘋果Google攻醫療保健 受挫

蘋果Google攻醫療保健 受挫
反外國干預法被訴影響言論自由 澳高等法院駁回

反外國干預法被訴影響言論自由 澳高等法院駁回

熱門新聞

WHO新冠疫源調查小組成員之一的疾病生態學家達斯札克，攝於2月。由聯合國支持的「刺胳針新冠委員會」日前更新網頁時，標明達斯札克已「迴避」該委員會從事的疫源工作。路透

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

2021-06-22 05:40
中亞國家土庫曼首都阿什加巴特超越香港，成為外派人員生活費用最高城市。圖為當地一處市場。(Getty Images)

外派人員生活費最貴城市 不再是香港 第一名是這裡

2021-06-22 11:23
WHO首席科學家斯瓦米納坦18日說，最先在印度發現的新冠變種病毒株Delta，將成為全球主要流行病毒株。（Getty Images）

世衛：Delta將成為全球最流行病毒株

2021-06-18 12:44
最新消息指出，菲律賓前總統艾奎諾三世於24日過世、享年61歲。（取材自推特）

菲律賓前總統「艾奎諾三世」肺疾併發症逝世 享年61歲

2021-06-23 23:29
黛安娜王妃，攝於1995年。美聯社

黛安娜王妃車禍後說了這些話 消防小隊長披露

2021-06-22 06:51
秘魯伊基托斯去年5月一名確診婦人在醫院靠著吸氧對抗病魔。Getty Images

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

2021-06-18 09:09

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上
佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗