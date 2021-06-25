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「蒙娜麗莎」複製畫 334萬美元拍出

綜合報導
佳士得在網上拍賣「蒙娜麗莎的微笑」的複製畫「赫金的蒙娜麗莎( Hekking's Mona Lisa)」。（圖：佳士得提供）
佳士得在網上拍賣「蒙娜麗莎的微笑」的複製畫「赫金的蒙娜麗莎( Hekking's Mona Lisa)」。（圖：佳士得提供）

毋庸置疑，珍藏於羅浮宮的達文西名畫「蒙娜麗莎的微笑」是這個世代最知名的美麗象徵，也是無價之寶，而就連「蒙娜麗莎的微笑」的複製畫也身價驚人。佳士得日前在法國巴黎的佳士得網上拍賣「蒙娜麗莎的微笑」的複製畫「赫金的蒙娜麗莎( Hekking's Mona Lisa)」，以290萬歐元（約334萬美元）天價成交，是「蒙娜麗莎」複製品的最高成交紀錄。

「赫金的蒙娜麗莎」名字來自此畫的收藏者雷蒙德·赫金 (Raymond Hekking) 。在1960年代，赫金聲稱此畫才是真正的「蒙娜麗莎的微笑」，而羅浮宮所藏的是偽畫。赫金從法國尼斯一個小村莊買到這幅畫，只用了3英鎊(約4美元)的價格。

赫金堅信，羅浮宮所藏的「蒙娜麗莎的微笑」是偽畫。（圖：佳士得提供）
赫金堅信，羅浮宮所藏的「蒙娜麗莎的微笑」是偽畫。（圖：佳士得提供）

1911年，「蒙娜麗莎的微笑」經歷了一次神秘的失竊，連印象派大師畢卡索也牽涉其中。兩年後，羅浮宮才從前羅浮宮館員文森佐·佩魯賈 (Vincenzo Perugia)手中拿回這幅畫。 赫金質疑羅浮宮拿回的「蒙娜麗莎的微笑」並非真跡，他手上的「赫金的蒙娜麗莎」才是真正的蒙娜麗莎。

雖然缺乏明確的證據，但基於「蒙娜麗莎的微笑」的神秘魅力，赫金還是受到眾多媒體的關注。赫金也傾注畢生之力為「赫金的蒙娜麗莎」辯護，甚至邀請世界各地的媒體來到尼斯見證此畫。他也帶著「赫金的蒙娜麗莎」到美國旅行，包括華盛頓特區的美國國家美術館、紐約的大都會藝術博物館。但赫金的主張未獲專家認同，他在1977年去世，家人繼承該畫作，決定拍賣。

這次共有14名買家競投。在競投最後一小時，叫價由50萬歐元跳升至240萬歐元，最終以290萬歐元成交。買家是一位歐洲收藏家。

根據考證，達文西完成「蒙娜麗莎的微笑」後不久，真跡於1517年進入法國弗朗索瓦一世的皇家收藏。17世紀出現了幾個翻版，包括此次上拍的「赫金的蒙娜麗莎」。

赫金傾注畢生之力為「赫金的蒙娜麗莎」辯護，甚至邀請世界各地的媒體來到尼斯見證此畫...
赫金傾注畢生之力為「赫金的蒙娜麗莎」辯護，甚至邀請世界各地的媒體來到尼斯見證此畫。（圖：佳士得提供）

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