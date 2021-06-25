命案現場？微波爐開門竟吐血 廠商妙回：自首吧

日本一位網友因為操作不慎，導致加熱可可時容器裂開，可可液體灑落的樣子猶如血濺命案現場。(截圖自推特)

微波爐快速又方便，是居家料理的好幫手。不過使用微波爐時，也還是需要注意使用方式，以免出現意外。最近就有位日本 網友，因為用微波爐加熱不慎，居然弄出了一個驚心動魄的場面。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本網友「325mako_」近日在推特 上分享，表示他家的烤爐最近因為「過勞」嚴重，終於受不了而吐血。還附上一張微波爐的照片，底下還真的有鮮紅色的液體從烤爐中滲出來，蔓延到底下的櫃子上，畫面十分怵目驚心。

當然，這些液體並非真的是「微波爐吐的血」，而是加熱過的可可脂。325mako表示當時他嘗試製作蛋糕，並打算配合現在的時節，將蛋糕裝飾成「紫陽花」的形象。沒想到就在加熱可可時，因為設定錯誤，導致裝可可的容器龜裂，一開起微波爐，可可脂的液體就灑的到處都是。

網友看了照片，紛紛表示「誰、誰快去找醫護兵！」、「好恐怖」、「這個感覺超級難清」、「天哪怎麼會這樣」、「這是命案」、「我家的微波爐本來在罷工 ，看到這個突然就會動了」、「這顏色也太寫實」、「該去叫柯南來了」。就連微波爐的販售廠商都聞風而來，打趣回覆說「感謝您的使用，但快點去自首吧」。