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垃圾桶發現2油畫 鑑定後…是17世紀真品

綜合報導
17世紀荷蘭畫家霍格斯特倫畫作在德國高速公路垃圾桶被發現。（取材自德國科隆警方推特）
17世紀荷蘭畫家霍格斯特倫畫作在德國高速公路垃圾桶被發現。（取材自德國科隆警方推特）

德國南部巴伐利亞邦高速公路休息站一處垃圾桶內，上個月發現兩幅油畫作品，經過鑑定，這兩幅油畫作品竟是相當珍貴的17世紀真品，畫家分別是荷蘭畫家霍格斯特倫（Samuel van Hoogstraten）及義大利畫家貝羅提（Pietro Bellotti）。

綜合BBC、CNN報導，德國一名男子日前在高速公路休息站的垃圾桶內發現兩幅裱框油畫，他隨後將畫作送去警察局。經過鑑定後，專家認定這兩幅畫是原作，目前無人認領，警方呼籲知道它們怎麼落入垃圾桶的人向警方聯絡。

其中一幅畫是一個男孩戴著一頂紅帽的肖像，由17世紀荷蘭畫家霍格斯特倫所繪；另一幅是義大利畫家貝羅提的自畫像。

霍格斯特倫於1627年至1678年間居住於荷蘭，是林布蘭（Rembrandt）的弟子，他的畫風以透視法聞名，讓畫作看起來有3D的效果。他一幅牧羊女在樹下休息的畫作，2019年在倫敦的拍賣會以約5萬英鎊（約139萬美元）售出。

另位義大利畫家貝羅提作品較鮮為人知，他是活躍於巴洛克時期的畫家，以肖像畫聞名，當時接受當時威尼斯重要家庭贊助和酬金，幫人繪製肖像，贊助人包括樞機主教、米蘭市長等。

17世紀義大利畫家貝洛蒂的自畫像在德國高速公路垃圾桶被發現。（取材自德國科隆警方...
17世紀義大利畫家貝洛蒂的自畫像在德國高速公路垃圾桶被發現。（取材自德國科隆警方推特）

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