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擊敗5屆西洋棋大師 印度富豪認「另有幫手」作弊

編譯周辰陽
印度年輕的億萬富翁卡馬斯。（取材自臉書）
印度年輕的億萬富翁卡馬斯。（取材自臉書）

印度第一位西洋棋特級大師（Grandmaster）與五屆世界西洋棋錦標賽冠軍阿南德（Viswanathan Anand）日前跟年輕億萬富翁卡馬斯（Nikhil Kamath）進行線上對弈，結果卻被徹底擊敗。觀眾對棋局感到震驚之餘，不免懷疑阿南德棋力走下坡，直到卡馬斯承認「作弊」，大家才驚覺整場網路棋賽打一開始就不是公平競爭。

泰晤士報15日報導，卡馬斯招認自己用上一套電腦演算法，同時找來一隊專家從旁協助，讓他得以在30分鐘的線上快棋擊敗阿南德。面對排山到海而來的批評聲浪，卡馬斯為自己在慈善棋賽的行為道歉，「在我的腦海裡，這只是一場有趣的比賽，讓我們業餘棋手跟印度最偉大西洋棋冠軍對弈，好為慈善團體籌集資金。但這仍不能替我的所作所為提供辯解。這是錯的，我誠摯地道歉。」

印度第一位西洋棋特級大師與五屆世界西洋棋錦標賽冠軍阿南德（左）近日在線上對弈輸給...
印度第一位西洋棋特級大師與五屆世界西洋棋錦標賽冠軍阿南德（左）近日在線上對弈輸給年輕億萬富翁卡馬斯，卡瑪斯事後則坦承靠電腦與專家團隊作弊。圖為阿南德2018年在耶路撒冷老城區下棋。（路透資料照片）

卡馬斯表示，他自小時候開始學下西洋棋起，就把阿南德當成偶像，也對任何人認真覺得他有希望合法下贏阿南德的想法感到震驚，「那麼多人認為我真的在棋賽打敗阿南德先生，這太荒謬了，那幾乎就像我一覺醒來在百公尺賽跑贏過（牙買加『閃電』）柏特（Usain Bolt）。」

全程觀戰的全印度通信西洋棋聯盟（AICCF）秘書長薩克謝納（Alok Saxena）表示，如果雙方都知道棋賽有用到外部助力，那就沒關係，「我們曉得西洋棋軟體甚至能擊敗最棒的人類棋手，但他（卡馬斯）應該對此開誠布公，不要引起這場混亂。」

線上西洋棋平台Chess.com已封掉卡馬斯的帳號，阿南德事後則上推特轉貼道歉聲明，推文字裡行間則顯得他有意淡化這起事件，但薩克謝納稱阿南德私下其實相當惱火。

全印度西洋棋聯盟（AICF）指出，這起事件違反比賽精神，秘書長查漢（Bharat Singh Chauhan）告訴記者，「我們不期待任何人從電腦取得幫助，我們在全國與邦級棋賽都遵循規章。卡馬斯是為慈善這麼做的，他不應該這麼做，這真的很糟糕。」

印度 推特

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