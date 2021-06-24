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烏克蘭情侶「相鏈」123天測試愛情 斷開鎖鏈秒分手

編譯周辰陽
烏克蘭情侶普斯托維托娃（左）與庫德雷（右）為測試愛情，自2月14日情人節起就用鏈條將彼此綁在一起，但兩人承認彼此距離如此之近，已到沒有個人空間或隱私的程度，最終犧牲代價就是他們的感情與結婚計畫。（路透）
烏克蘭情侶普斯托維托娃（左）與庫德雷（右）為測試愛情，自2月14日情人節起就用鏈條將彼此綁在一起，但兩人承認彼此距離如此之近，已到沒有個人空間或隱私的程度，最終犧牲代價就是他們的感情與結婚計畫。（路透）

烏克蘭一對情侶為測試他們的愛情，自2月14日情人節起就用鎖鏈將彼此綁在一起。經過「形影不離」的123天後，終於剪斷鎖鏈，兩人隨即迫不及待分道揚鑣，不只立刻宣布分手，也馬上搬到不同的地方居住，本來計畫好的婚事也直接告吹。

每日郵報報導，將29歲的普斯托維托娃（Viktoria Pustovitova）和33歲的庫德雷（Alexander Kudlay）綁在一起的鎖鏈一被巨大油壓剪剪斷，讓兩人可以擺脫彼此後，普斯托維托娃立刻大呼「萬歲」，喊道「我想過我自己的獨立生活，以一個獨立的人成長，我終於自由了。」

變成普斯托維托娃前男友的庫德雷則表示，「感謝大家支持我們」，接著又稱「你看，我們現在離彼此有一大段距離了。我們很開心，我們現在很高興自己的人生有過這樣的經歷。」

烏克蘭情侶普斯托維托娃（左）與庫德雷（右）為測試愛情，自2月14日情人節起就用鏈...
烏克蘭情侶普斯托維托娃（左）與庫德雷（右）為測試愛情，自2月14日情人節起就用鏈條將彼此綁在一起，但兩人承認彼此距離如此之近，已到沒有個人空間或隱私的程度，最終犧牲代價就是他們的感情與結婚計畫。照片攝於3月。（路透）

烏克蘭情侶普斯托維托娃（左）與庫德雷（右）為測試愛情，自2月14日情人節起就用鏈...
烏克蘭情侶普斯托維托娃（左）與庫德雷（右）為測試愛情，自2月14日情人節起就用鏈條將彼此綁在一起。（路透）

雖然普斯托維托娃與庫德雷對於能夠創下烏克蘭國內紀錄感到自豪，卻也承認彼此距離如此之近，已到沒有個人空間或隱私的程度，最終犧牲代價就是他們的感情與結婚計畫。

其實，早在「貼身」實驗邁向尾聲前，兩人的感情就已經出現不祥之兆。庫德雷在聯名社群媒體帳號貼文指出，「困難如滾雪球般增長，我們在一個情況剛發現一個優點，立刻就浮現出兩個缺點。維卡（普斯托維托娃）想要回到早先生活的節奏，想念著她曾經熱愛去做的事情。我建議她，就在我旁邊繼續做她喜歡去做的事情，但是她的反應並不好。」

烏克蘭情侶普斯托維托娃（右）與庫德雷（左）為測試愛情，自2月14日情人節起就用鏈...
烏克蘭情侶普斯托維托娃（右）與庫德雷（左）為測試愛情，自2月14日情人節起就用鏈條將彼此綁在一起，但經過「形影不離」的123天後，終於在17日剪斷鏈條，兩人隨即立刻宣布分手，也馬上搬到不同的地方居住。照片攝於3月。（路透）

庫德雷也承認，他受夠了自己在普斯托維托娃旁邊看著她化妝，「我們很努力不讓衝突升級，但當我煮飯或打電話時，就苦於聽到噪音，我也不喜歡每天早上在鏡子前面花那麼多時間」。普斯托維托娃則在一個月前披露，「我們對彼此都有一點厭煩了，這對我來說很複雜…我之前很慌，現在很慌，可能未來也會繼續很慌。」

烏克蘭 社群媒體 隱私

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