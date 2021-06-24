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新郎結婚戴綠帽？ 新娘裙底鑽出神秘男 理由讓眾人傻眼

綜合報導
日前有一名新娘在走紅毯時，下半身疑似有不明物體一直在婚紗裙底下鑽動，直到走到證婚人面前時，竟從裙子裡跑出一名陌生男子，讓全場賓客傻眼。（取材自YouTube）
日前有一名新娘在走紅毯時，下半身疑似有不明物體一直在婚紗裙底下鑽動，直到走到證婚人面前時，竟從裙子裡跑出一名陌生男子，讓全場賓客傻眼。（取材自YouTube）

婚姻是終身大事，新人們總會精心籌畫一場畢生難忘的婚禮，並力求完美。但日前有一名新娘在走紅毯時，下半身疑似有不明物體一直在婚紗裙底下鑽動，直到走到證婚人面前時，竟從裙子裡跑出一名陌生男子，讓全場賓客傻眼。

來源：Bro's Vlog

這起奇葩事件已被全程錄影並上傳到社群網站。根據外媒報導，菲律賓當地的一對新人在新冠疫情的肆虐下，依然精心籌畫了一場婚禮。從影片中可以看到一開始是新娘的父母挽著新娘的手進場，紅毯走到一半時，新郎出現迎接新娘。只不過新娘走路的步伐始終怪怪的，疑似被什麼東西卡到，也可以看到新娘不時用手去撥動和調整下半身裙襬。

就在雙方靠近證婚台時，一名身穿黑色上衣、白色短褲並戴著黑色口罩的男子，竟從新娘婚紗底下的右下方鑽了出來，這一幕嚇壞在場賓客。事後這名男子表示自己是婚顧公司員工，擔任新娘的造型師，為了避免新娘在戶外走紅毯時婚紗被強風吹亂，所以他躲在裙底下固定裙襬。雖然新娘認為這是婚禮公司一個不錯的安排，不過此舉在旁人看來卻格外奇怪，尤其男子從裙子裡跑出來的那一幕，還被後製成影片不斷重播。

不少網友得知真相後表示，當天現場風很大，婚紗被吹亂是難免的，順其自然就好。然而也有網友大讚婚禮企畫者的創意思維，留言說「Good job（幹得好）」，就連造型師自己也跳出來回應說「當新娘在紅毯上成為焦點時，我很高興能夠躲在她的禮服下面幫忙。」

社群網站 疫情 口罩

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