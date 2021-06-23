洪災逃難 澳洲蜘蛛吐出白紗巨幕

澳洲維多利亞省東部的吉普斯蘭地區最近洪災，往高處逃難的大批蜘蛛吐出無數蜘蛛絲，形成綿延在樹木與圍場之間的巨大蜘蛛網。（路透）

澳洲 維多利亞省東部的吉普斯蘭地區（Gippsland）最近降下連日大雨，隨後又引發洪災 ，迫使大批蜘蛛撤離淹水的巢穴後逃往高處避難，吐出來的無數蜘蛛絲形成綿延在樹木與圍場之間的巨大蜘蛛網。當地居民形容這好像白色的薄紗帷幕（gossamer-like veils），也像是翻騰的白色波浪。

BBC報導，巨大的「蛛絲」床單覆蓋著維省賽爾鎮（Sale）到朗福德（Longford）鎮之間的濕地，有個區域的蜘蛛網甚至沿著一條道路鋪開，前後覆蓋超過一公里的距離。

威靈頓郡（Wellington Shire）議員克勞斯利（Carolyn Crossley）14日晚間外出檢查洪災災損時，就被眼前的自然景象所震撼。她說，以前曾看過同樣的場景，但規模沒有這麼大，「就像這些蜘蛛協調做出這一個了不起的地景裝置藝術或什麼的」。她強調，「這不可怕啊，很漂亮的，一切就籠罩在這一個遍布樹木與柵欄的美麗蛛絲蛛網之中」。

專家表示，蜘蛛群採用一種名為「空飄」（Ballooning）的求生術，亦即噴出蜘蛛絲以爬往較高的地方，進而創造出帷幕般的巨大蜘蛛網。

維多利亞博物館 （Museum Victoria）資深昆蟲館長沃克博士（Dr Ken Walker）告訴記者，可能有數百萬隻蜘蛛將絲線吐往周邊的樹木，「地棲蜘蛛需要非常迅速離開地面，蜘蛛絲蜿蜒向上後抓住植被，讓牠們快速脫逃」。