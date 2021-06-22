「死魚滿嘴塑膠顆粒」火燒船後…斯里蘭卡海洋浩劫

被沖上岸的海中生物遺體。(歐新社)

「死魚窒息的嘴巴裡，塞滿了駭人的塑膠顆粒...」5月中旬於斯里蘭卡西部海上起火的新加坡 籍貨輪X-Press珍珠號，在燃燒兩個星期被撲滅、且部分船體沉入海底之後，留給斯里蘭卡史上最嚴重海洋生態汙染的爛攤子——船體的殘骸、大量的化學藥劑和聚乙烯原料傾瀉而出，除了海灘被塑膠覆蓋，被沖刷上岸的魚的嘴巴、鰓裡都卡著滿滿的聚乙烯顆粒。火燒船後，斯里蘭卡政府與當地居民要面臨的巨大難題才正式開始：海洋汙染怎麼辦？誰又該為此事負責？

X-Press珍珠號5月15日在內貢博海岸（Negombo）的10公里處通報失火，火勢一直持續到5月31日才成功撲滅。船公司X-Press Feeders在表示，該船的後半部分已沉入海底，部分船體則仍漂浮在海上。

「X-PRESS PEARL」燃燒兩個星期後被撲滅，留給斯里蘭卡史上最嚴重海洋生態汙染的爛攤子。(路透資料照片)

大量塑膠顆粒 分解恐需千年

起火當下，輪船裝載1486個貨櫃、約25噸硝酸與其他化學藥劑，以及大量的塑膠顆粒（用來製作塑膠加工品的「聚乙烯顆粒」）都隨船難侵入海洋，造成嚴重的生態汙染。「迄今為止，肉眼可見、最明顯的問題就是成噸的塑膠顆粒。」斯里蘭卡環保人士告訴BBC——除了斯里蘭卡的海灘和海岸線上鋪滿了塑膠顆粒，自5月下旬以來，被沖刷上岸的魚群呈現腹部腫脹的狀態，塑膠顆粒塞滿了魚鰓。

死魚被發現滿嘴都是塑膠顆粒。(歐新社)

這些塑膠顆粒至少需要500到1000年的時間才能自然分解，意味著吃下塑膠顆粒的小魚將會影響更大型的魚類以及人類，未來幾十年內將惡性循環、透過食物鏈對環境生態造成難以抹滅的傷害。

化學物質擴散 大批生物暴斃

火燒船後，斯里蘭卡政府立刻禁止漁民在出事海域方圓80公里內捕魚。儘管這是為了保護漁民和一般消費者，並配合清理工作；但對漁民來說，也意味著在一夜之間失去所有生計，甚至連帶影響整個產業鏈，包括漁網、發動機、船隻製造、石油等數以千計與漁業相關的工作。雖然當地政府要求新加坡公司為此賠償4000萬美元的金額，不過漁民對於最終能否拿到賠償金，卻不敢抱持希望。

「當局說魚隻繁殖所需要的珊瑚礁都被化學原料破壞了。除了跳進海裡一了百了，我們別無選擇。」

一位在當地工作35年的漁民就悲觀表示。漁民口中的「化學原料」包括船上轉載的硝酸、二氧化鈉、銅和鉛等元素，這些元素將導致魚群中毒、迅速暴斃。目前被沖上岸的魚隻、海豚和海龜的遺體，部分通報變成「綠色」狀，這也讓漁民擔心船難後的金屬和化學物質汙染已不可收拾。

一名斯里蘭卡海軍走過滿是垃圾的海灘。(路透)

此外，讓問題雪上加霜的也是，許多化學物質極易與水發生反應，進而破壞、殺死珊瑚礁。一旦魚隻發現此海域的珊瑚礁無法提供食物來源，就會遷徙到其他地方，原本生態蓬勃的內貢博海域將徹底變成「死區」，當地的漁業也幾乎等同於宣告毀滅。

聚焦巨額賠償 清汙暗藏變數

除了塑膠顆粒與化學物質，讓斯里蘭卡政府棘手的難題還有：「船體究竟有沒有漏油？」衛星顯示，出事的海域一帶已出現「異常變色」，X-Press Feeders也提到船體附近開始漂浮「灰色光澤」，唯至今尚未確認這是否為船上重油洩漏所致。根據環保新聞網Mongabay報導，儘管目前跡象表明船體的油箱並沒有被破壞，但是在經歷過大火燃燒之後，油箱被腐蝕、進而發生洩漏的可能性依然很高。

若證實重油洩漏，對於過去沒有處理過巨大汙染經驗的斯里蘭卡當局而言，海上清理工作也將變得更艱難。雖然X-Press Feeders已經委託一家國際公司來處理，但外界擔憂且疑惑的也是：一家以「利益」和「利潤」為導向的公司，是否真的會盡最大的努力來協助清理工作？尤其深感諷刺且無奈的難題是，此案目前能獲得多少巨額賠償金的焦點，或許已經壓過對於海洋生態的擔憂。

也正因如此，當地環保人士希望此次的火燒船事件可以成為重要的教訓與借鑑經驗，儘管相關調查與清理工作已展開，但絕不能輕忽未來幾年內將會出現的區域性汙染問題。

汙染擴散周國 影響接近核災

此次船隻出事地點位於斯里蘭卡的可倫坡港附近，傾瀉而出的化學原料與塑膠顆粒極有可能會隨著洋流、季候風的影響，迅速擴散到附近的海域以及沿線國家，包括：印度 、印尼 和馬爾地夫等國。「這幾乎接近核災....擴散的汙染不僅是斯里蘭卡的災難，接下來幾周內，更將成為區域性的問題。」海洋保護組織The Pearl Protectors表示。

華盛頓郵報指出：隨著時間推移，散落大海的塑膠顆粒會繼續漂向其他海域，預計將在60天後抵達印尼，接著再隨季候風向抵達印度、馬爾地夫，甚至到東非的索馬利亞。而在未來一、兩年內，這些塑膠顆粒的最終落腳處可能會是在澳洲的聖誕島和科克斯群島。