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76歲印度男去世 遺38妻89子36孫 全家一餐吃掉30隻雞

綜合報導
印度一名一世盡享齊人之福的男子齊奧納查納（右）近日去世，他有38名妻子、89名兒女以及36名子孫。（路透）
印度一名一世盡享齊人之福的男子齊奧納查納（右）近日去世，他有38名妻子、89名兒女以及36名子孫。（路透）

 印度有一名一世盡享齊人之福的男子齊奧納查納（Ziona Chana），本來還想繼續「娶下去」，不過這願望已隨著他近日去世，已不能實現了。他與38名妻子育有89名兒女。雖然有這麼多位嬌妻，他家庭生活美滿，全部幸福地住在一棟名為Chuuar Than Run的大屋內。它是樓高4層、有100個房間的大屋。

香港01報導，終年76歲的齊奧納查納生前住在米佐拉姆中央直轄區。他與家人信奉基督教教派Chana Pawl，允許男子實行一夫多妻。這個教派由齊奧納查納的祖父創立。

齊奧納查納生前有一些健康問題，包括糖尿病高血壓

他生前擁有38名妻子、89名兒女以及36名子孫。英國廣播公司（BBC在報導標題也稱，他是全球最大家庭的一家之主。不過文中也指出，很難確定他是否真的成立了全球最大的家庭。

另有報導稱，他有39名妻子、94名子女、33名子孫、1名曾孫。雖然當地有報導稱他是紀錄保持者，但不知道它們指的是哪一個機構或單位的紀錄。

據報導，他17歲首次結婚，第一任妻子名為扎蒂安吉（Zathiangi），比他年長3歲。他曾1年內連娶10名女子。此外所有妻子中，有22人不到40歲。齊奧納稱她們都和睦相處，且每晚與哪一人同眠都有一個輪候的系統。

齊奧納查納的睡房是最大的，妻子則居於宿舍，最年輕的妻子會住得離他最近，愈年長者則住得愈遠。他的第一任妻子負責管家，會就每位妻子的家務工作進行分配。

他其中一名妻子Rinkmini說：「我們都陪在他身旁，因他是這間屋最重要的人。他是全村最帥的人。」她說，兩人邂逅時她17歲，他寫了一封信，問她可願嫁給他。

報導說，家庭人口龐大，它的伙食費也相當可觀。他們一頓晚飯消耗30隻雞、132磅馬鈴薯及220磅米飯。他們家的後花園也種了不同的蔬菜。

齊奧納查納2014年接受英國《每日郵報》訪問時，稱自己像是神特別的孩子：「衪給了我好多人去照顧。」

他稱，身為多名女子的丈夫，以及這個全球最大家庭的一家之主，他是一個幸運的男人。

齊奧納查納 一家全部幸福地住在一棟名為Chuuar Than Run的大屋內。它...
齊奧納查納 一家全部幸福地住在一棟名為Chuuar Than Run的大屋內。它是樓高4層、有100個房間的大屋。 （路透）

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