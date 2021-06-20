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94歲金山華裔婆婆遭刺傷 影像曝光 無人及時伸援手

差31歲空姐搭檔竟是母女 「同遊世界很特別」

聯合新聞網
英國維珍航空60歲空服員跟29歲空服員是情同姊妹的親生母女。（取材自MailOnline網站）
英國維珍航空60歲空服員跟29歲空服員是情同姊妹的親生母女。（取材自MailOnline網站）

英國維珍航空（Virgin Atlantic）有一對身分特別的空服員，60歲的金（Kim Crawford）和29歲的女兒蘇菲（Sophie），她們不但是默契極佳的前後輩，還是感情深厚的親生母女。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，育有3個孩子的金在多年照顧年邁父母後，決定改變自己的職業生涯，便在56歲時申請成為空服員，蘇菲受到金的啟發也跟隨母親的腳步。這對母女現在很幸運能經常在同一航班工作，一起飛到世界各地。

金表示自己熱愛空服員的工作：「不知道自己最喜歡哪個部分，因為愛的東西太多了。」金在疫情休假期間接受過Covid疫苗接種培訓，她透露自己跟女兒都迫不及待重返空中工作：「這是一個非常有意義的職業，而且能跟女兒一起環遊世界很特別。」

金提到：「我為美麗而聰明的女兒感到驕傲。女兒非常努力工作，我很自豪能跟她一起登機，並介紹她是我的女兒和同事。」

曾任模特兒的蘇菲指出：「媽媽太鼓舞人心了，我看到她從事航空業時充滿熱情，讓我覺得『這也是我想做的事情。』」蘇菲笑稱：「我上班的時常忘記叫她的名字，有時會脫口說：『媽媽，妳了解我的意思嗎？』，乘客發現我媽媽和我一起工作且很開心時，總是感到震驚。這是一項艱鉅但有意義的工作。」

蘇菲表示金有時會進入「媽媽模式」，所以常得提醒金工作時不能告訴她該怎麼做。蘇菲說自己跟金很親近，住的地方也只相距兩分鐘路程，稱金是她最好的朋友。

金指出同事年齡大多介於18到35歲之間，比自己小了幾十歲，但她仍全力以赴通過培訓。提到人們認為空服員工作只是提供茶和咖啡，但工作其實複雜很多。她很開心自己爭取到看世界的自由，也很高興能和女兒共同在職場上努力。

母女二人組在機上服務過許多名人，包括美國演員丹尼·德維托Danny DeVito...
母女二人組在機上服務過許多名人，包括美國演員丹尼·德維托Danny DeVito 和高爾夫球手蓋瑞·普萊爾Gary Player。（取材自MailOnline網站）

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