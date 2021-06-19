我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

女兒「天生無眼」 媽媽用愛澆灌 18年不離不棄

聯合新聞網
14歲時的千璃與媽媽倉本。（取材自推特）
14歲時的千璃與媽媽倉本。（取材自推特）

為人父母的愛，經常都是不問理由的付出，只為了讓孩子們過得更好。有位日本的母親，扶養罹患多種障礙的女兒多年，如今總算迎來孩子成年，而扶養的過程艱辛，最近也在媒體上公開。

根據日本媒體報導，一對在美國結婚、居住的日本夫妻，當年生下女兒「千璃」後，卻發現千璃天生帶有「無眼球症」，讓她的雙眼無法睜開，當然也沒辦法有正常視力，頂多能感應光而已。除此之外，千璃還有口鼻骨蓋未形成、彎曲過頭的鼻子和扁桃腺肥大造成呼吸障礙等。

因為千璃，媽媽倉本時常遭到旁人側目，除了扶養的困難，心理的壓力更是龐大。為了女兒的未為，倉本決定讓她接受「義眼」的手術。但實施義眼手術不容易，不僅過程相當漫長，前後總共需要動刀30幾次，而且花費昂貴，讓倉本家必須還得借錢才有辦法應付。

即使如此，這對千璃的視覺改善效果仍然有限，而且她依然沒辦法開口說話。幸好倉本對女兒始終不離不棄，加上後來出生的弟妹們陪伴下，千璃一步步度過難關，並在美國特殊教育機構就學，今年迎來了18歲的生日。

倉本表示，從照顧千璃，也讓他們開始思考著「生存的意義是什麼」、「幸福究竟是何物」。而千璃的存在，也帶給了她自己，以及其他知道千璃的人勇氣。而倉本養育這位先天殘缺女兒的辛酸故事，日前也寫成了書，讓更多人知道這個充滿母愛的故事。

日本 美國 教育

上一則

天價賠償談不攏 長賜輪和數億美元貨物續卡埃及

下一則

尚比亞開國總統 「非洲甘地」病逝

延伸閱讀

女急須換腎…捐贈者竟是前夫新婚妻 網讚：最好的身教

女急須換腎…捐贈者竟是前夫新婚妻 網讚：最好的身教
20歲的他氣胸連發 微創手術救援

20歲的他氣胸連發 微創手術救援
雲南→上海 醫機場狂奔送肝救童 班機延遲11分鐘關門

雲南→上海 醫機場狂奔送肝救童 班機延遲11分鐘關門

緩解次發型頭痛 針灸有效

緩解次發型頭痛 針灸有效

熱門新聞

英國女王伊莉莎白二世13日邀請美國總統拜登到溫莎堡喝茶。(路透)

又犯忌？拜登透露英女王談話內容：她問到習近平和普亭

2021-06-13 20:14
巴拉圭因疫苗數量稀少，政府在官網上公開所有已接種者名單，好讓民眾能監督是否有權貴偷打疫苗。 歐新社

這國沒人敢偷打疫苗 因為接種者名單全都露

2021-06-12 06:58
考古學家在新加坡海域的兩艘沉船中發現大量瓷器和古物，這將讓世人更了解新加坡的海洋遺跡。（圖取自facebook.com/iseas.edu.sg）

新加坡發現2艘古沉船 大量元代青花瓷重見天日

2021-06-16 12:03
秘魯伊基托斯去年5月一名確診婦人在醫院靠著吸氧對抗病魔。Getty Images

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

2021-06-18 09:09
WHO首席科學家斯瓦米納坦18日說，最先在印度發現的新冠變種病毒株Delta，將成為全球主要流行病毒株。（Getty Images）

世衛：Delta將成為全球最流行病毒株

2021-06-18 12:44
日產前執行長高恩2019年從日本棄保潛逃到黎巴嫩。美聯社

協助高恩逃離日本 美特戰綠扁帽前隊員與兒子認罪

2021-06-14 07:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華社再爆倒會 金額恐達千萬

華社再爆倒會 金額恐達千萬
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元