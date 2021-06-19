女兒「天生無眼」 媽媽用愛澆灌 18年不離不棄

14歲時的千璃與媽媽倉本。（取材自推特）

為人父母的愛，經常都是不問理由的付出，只為了讓孩子們過得更好。有位日本 的母親，扶養罹患多種障礙的女兒多年，如今總算迎來孩子成年，而扶養的過程艱辛，最近也在媒體上公開。

根據日本媒體報導，一對在美國 結婚、居住的日本夫妻，當年生下女兒「千璃」後，卻發現千璃天生帶有「無眼球症」，讓她的雙眼無法睜開，當然也沒辦法有正常視力，頂多能感應光而已。除此之外，千璃還有口鼻骨蓋未形成、彎曲過頭的鼻子和扁桃腺肥大造成呼吸障礙等。

因為千璃，媽媽倉本時常遭到旁人側目，除了扶養的困難，心理的壓力更是龐大。為了女兒的未為，倉本決定讓她接受「義眼」的手術。但實施義眼手術不容易，不僅過程相當漫長，前後總共需要動刀30幾次，而且花費昂貴，讓倉本家必須還得借錢才有辦法應付。

即使如此，這對千璃的視覺改善效果仍然有限，而且她依然沒辦法開口說話。幸好倉本對女兒始終不離不棄，加上後來出生的弟妹們陪伴下，千璃一步步度過難關，並在美國特殊教育 機構就學，今年迎來了18歲的生日。

倉本表示，從照顧千璃，也讓他們開始思考著「生存的意義是什麼」、「幸福究竟是何物」。而千璃的存在，也帶給了她自己，以及其他知道千璃的人勇氣。而倉本養育這位先天殘缺女兒的辛酸故事，日前也寫成了書，讓更多人知道這個充滿母愛的故事。