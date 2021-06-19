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日本3歲萌娃歌姬成搖錢樹？一天工作8小時

綜合報導
3歲萌娃歌姬村方乃乃佳，一天竟要工作8小時。（取材自Instagram）
3歲萌娃歌姬村方乃乃佳，一天竟要工作8小時。（取材自Instagram）

3歲「萌娃歌姬」成了家裡的搖錢樹？日前在日本童謠大賽中以「小狗警察」而一鳴驚人的小妹妹村方乃乃佳，媽媽日前秀出她的工作天時間表，竟然一天要工作8個小時。

這位萌娃歌姬日前過3歲生日，有網友分享她的近照，發現乃乃佳在短短半年已經長高不少，吸引超過12萬人按讚。不過年紀尚幼便成為名人未必是好事，本來應該整天開心地玩樂的3歲小女孩，居然過著一般上班族的忙碌生活，她的媽媽在節目公開乃乃佳的工作時間表，居然要上班8小時。

村方乃乃佳在YouTube的兒歌「小狗警察」影片已經有超過1870萬人觀看。（翻...
村方乃乃佳在YouTube的兒歌「小狗警察」影片已經有超過1870萬人觀看。（翻拍自電視節目畫面）

香港01報導，剛剛過了3歲生日的日本「萌娃歌姬」村方乃乃佳，在最新一期的日本綜藝節目中亮相，讓大家更深入了解這位紅遍日韓、甚至連少女時代太妍也要爭著模仿的可愛小妹妹。自從NHK童謠大賽的「小狗警察」影片爆紅後，廣告、唱片公司、電視節目的合作邀約便紛紛接踵而來，讓這位小女孩在一夜間成為了網路紅人。但也因為如此，3歲的乃乃佳提早過上了「打工仔」生活，一般工作天由早上7點半開始，參加電視錄影、應付採訪，直到晚上8點才「下班」，扣掉玩耍與用餐休息的時間，一天整整要工作8小時。

乃乃佳起床吃完早餐，只能玩耍半小時，便要出發去電視台做常規節目錄影，結束後乃乃佳會吃午飯和小睡一會，下午4時則要參加彩排和化妝，然後接受採訪。晚飯後會有1小時的玩耍時間，7時再參加電視台綜藝節目的錄影，直到晚上8點，乃乃佳才正式「下班」。

日本 警察 香港

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