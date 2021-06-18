英國雙胞胎遊墨戲水遭鱷魚攻擊 妹英勇救姊

英國一對28歲雙胞胎姊妹梅麗莎與喬治亞 ，前往墨西哥旅行遭鱷魚攻擊。(取材自臉書)

英國 一對28歲雙胞胎姊妹梅麗莎（Melissa Laurie）與喬治亞 （Georgia Laurie），近日前往墨西哥 旅行，兩人到一處潟湖玩水時突遭一隻鱷魚攻擊，眼見姊姊被鱷魚拖到水下，喬治亞不顧自身安危救回姊姊梅麗莎，隨後將其送往醫院治療，目前梅麗莎仍未脫離險境。

梅麗莎與喬治亞自3月起便參加旅行團環遊世界，某日晚間兩人在墨西哥距離埃斯孔迪多港（Puerto Escondido）約16公里的一處潟湖玩水，過程突然遭到鱷魚攻擊，妹妹喬治亞逃脫後，四處尋找姊姊梅麗莎的蹤影卻皆無所獲，隨後才發現姊姊竟然臉朝下、漂浮在水面上，喬治亞趕緊設法將其帶回船上，豈料鱷魚此時卻再度攻擊兩人，經過一番抵抗，喬治亞才終於將姊姊救回。

喬治亞回顧納驚險的一瞬間時，表示「我不得不與牠搏鬥，鱷魚不斷攻擊我的頭。我也遭受了撕裂傷，也被咬傷了」。

梅麗莎與喬治亞隨後皆被救護人員送往醫院治療，但梅麗莎至今仍尚未脫離險境，姊妹倆的雙親接獲通知後十分擔心，表示雖然梅麗莎還活著，但並不知道她的傷是否會危及生命，由於梅麗莎的肺裡有積水、同時一直在咳血，她的肺有可能被刺破，但目前只知道她仍在昏迷當中。

姊妹倆的父親肖恩（Sean Laurie）更表示，旅遊公司曾向女兒們保證「水中沒有鱷魚」，如今卻發生這樣的意外，自己與妻子正準備前往墨西哥將兩個女兒帶回國治療。

據悉，馬尼亞特佩克潟湖（Manialtepec）以其水域中，有獨特的會在夜間發光的生物而聞名。而若有遊客想在湖中游泳 ，事前也會被告知水中恐有近10英尺長（約3公尺）的鱷魚出沒。