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3歲童生日要求「獅子王爸死掉」蛋糕 原來有小心機

綜合報導
網友分享自己姪女在生日時要求「獅子王爸爸死掉」的造型蛋糕，引發網友討論。(取材自推特)
網友分享自己姪女在生日時要求「獅子王爸爸死掉」的造型蛋糕，引發網友討論。(取材自推特)

過生日除了收禮物，最重要的當然是生日蛋糕，一名網友最近就在推特分享3歲姪女的生日宴會照片，並指出姪女一早點名要吃與動畫電影「獅子王」相關的生日蛋糕，並且必須有「辛巴看著木法沙（爸爸）死去」的場景；當背後原因曝光，大批網友不禁笑稱「長大後一定不得了」。

香港01報導，一名網友凱西（Casey Feigh）日前在推特上傳照片，指其侄女Leona最近剛過3歲生日，聰明的她表明要「獅子王」造型的蛋糕，「特別要木法沙死去的一刻」。親友們都不明白壽星的用意，直到她透露背後原因，「因為所有人看了都會太傷心而不吃，那蛋糕便屬於我的了」。

貼文至今已吸引逾76萬人按讚、約11萬次轉發，網友驚訝Leona年紀輕輕便有此心思，部分人大讚她聰明、有想法，「3歲就懂得社交工程，她已經有CV（個人履歷）了嗎？」、「去年我錯過了40歲生日，今年我要重辦派對，我要一個小鹿斑比媽媽被殺時的蛋糕。」

不過，也有網友認為3歲的小孩不應如此「攻心計」，指Leona太過自我中心，希望其父母慢慢教會她與其他人分享的美德。

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