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日本推「菠蘿麵包口罩」 防飛沫還可以吃

綜合報導
日本麵包店業者推出世界上第一款可以吃的口罩。(取材自麵包店官網)
日本麵包店業者推出世界上第一款可以吃的口罩。(取材自麵包店官網)

日本人創意無限，尤其在生活物品上總是能創造出許多讓人大開眼界的東西，而如今為了因應防疫，有日本業者推出一款「菠蘿麵包口罩」，標榜不僅能戴還能吃，而且經過檢測還可有效防範飛沫噴濺，一推出造成熱烈迴響。

綜合日媒報導，這款「菠蘿麵包口罩」是由三名喜愛麵包的大學生，和知名菠蘿麵包專賣店「Melon de melon」合作推出的，為了能遮住口鼻，業者將麵包底部挖個洞並綁上繩子，3D設計的樣式相當貼合臉型。然而既然標榜是口罩，防疫功能也不可少，業者請第三方研究機構做了測試，在「防飛濺實驗」中證實效果不輸給一般口罩。

來源：悟空のきもち

不僅如此，「菠蘿麵包口罩」還會散發出麵包香氣，甚至還可以食用，是世界上第一款可以吃的口罩。發想的三名大學生表示因為想要一直聞到麵包味道，因此才設計出這款口罩。雖然口罩可以吃，但外層容易附著病毒，因此業者建議不要吃。

這款口罩一組有5個，售價1800日圓（約16美元），推出後引起迴響，6月份的數量很快就賣完了，目前開放線上訂購7月的商品。業者提醒「菠蘿麵包口罩」是真的麵包製成的，因此會以冷凍運送，建議使用期限為解凍後一天。

日本麵包店業者推出世界上第一款可以吃的口罩。（影片截圖）
日本麵包店業者推出世界上第一款可以吃的口罩。（影片截圖）

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