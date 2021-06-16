南非婦生10胞胎稱自然懷孕 創世界紀錄

大腹便便的西索爾(左)和丈夫索特西。（取材自twitter）

一名南非 婦女號稱一次產下十胎，七男三女，創下新的世界紀錄。

37歲的西索爾（Gosiame Sithole）家住約堡，已有六個孩子，其中一對是已六歲的雙胞胎。當醫生告訴她這次懷有多胞胎時她非常驚訝。西索爾表示，她是自然懷孕而非人工受孕。

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）引述市政府官員馬錫納（Mzwandile Masina）的話，證實西索爾產下十胞胎的消息是正確的，已經派代表到醫院探望，並給予必要的協助。

南非新聞網站「艾歐爾新聞」（iolnews）引述西索爾丈夫索特西（Tebogo Tsotetsi）表示，當他知道妻子生下十胞胎時，激動哭了。他表示，妻子是在懷孕29周時進入醫院生產的，總計有六名醫生、兩名護士參與生產過程。

西索爾表示，產檢時醫生透過超音波只判定是八胞胎，沒想到生產時卻是十胞胎，其中五個自然生產，另五個剖腹生下。她說：「孕期中我感到疼痛與不適，也非常緊張孩子們是否健康。如今非常高興我與孩子們都活下來，感謝上帝讓孩子們能健康來到這個世界。」

報導指出，西索爾的十胞胎打破了25歲席斯（Halima Cisse）所保持的九胞胎紀錄。上個月北非馬利（Mali）的席斯，在政府協助下飛往鄰國摩洛哥（Morocco）生下九胞胎，四男五女，母子均安。