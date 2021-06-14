土耳其「海鼻涕」大爆發 遮住陽光讓海洋快窒息

大量的黏液覆蓋在海面上會阻斷陽光，海中的魚類、貝類等生物都會受到影響而死亡，當地漁民活動完全中斷。（Getty Images）

「史萊姆大量增生中，請勇者守護我們的海洋！」土耳其伊斯坦堡的馬摩拉海（Marmara）沿岸，當前正被規模史無前例的「海鼻涕」（Sea snot）大量攻占，沿海表層積滿了灰色濃稠黏液，不僅讓當地漁民活動完全中斷，持續增生的黏液更幾乎讓海洋生態窒息。這些來自海洋的「灰暗史萊姆」本體其實是藻類和浮游生物釋放出的膠狀物質，被俗稱為海鼻涕。為什麼過去少有的現象，如今會在土耳其演變成一發不可收拾的災禍？

膠狀物質 藻類釋放

海鼻涕又被稱為「海洋黏液」（marine mucilage），是海中的藻類、浮游生物等自然釋放出的凝膠狀有機物質，當海水中的溫度上升、又具有磷和氮等營養物質增加的情形下，就會導致海鼻涕大量在海裡增生，一片連著一片形成覆蓋海面的濃稠黏液。因為膠質特性，也有人稱之為「史萊姆」（slime），雖然黏液本身無毒，但非常容易孳生細菌，成為海洋生態的一大威脅。

大量的黏液覆蓋在海面上會阻斷陽光，海中的魚類、貝類等生物都會受到影響而死亡，馬摩拉海的漁民就向《衛報》展示了死於黏液的貝殼，當這些貝類打開時會被黏液包覆致死；同時也有其他漁民目擊到突然大量暴斃的魚群，在海鼻涕的影響之下，海洋生物會因為海中的含氧量大幅減少而窒息。

土耳其伊斯坦堡的馬摩拉海（Marmara）沿岸，當前正被規模史無前例的「海鼻涕」（Sea snot）大量攻占，沿海表層積滿了灰色濃稠黏液。（Getty Images）

黏液厚度 深達30米

「土耳其史無前例的災難，到底怎麼發生的？」土耳其第一次發現海鼻涕現象，是在2007年，當時在希臘愛琴海海域也有海鼻涕的蹤跡，近年來有逐漸擴散的趨勢，但土耳其今年卻是特別嚴重，馬摩拉海沿岸海面幾乎覆蓋，停泊的船隻像是被黏膠固定一般，黏液的厚度更是深達將近30公尺，潛水員的水下實地觀察中，海底被黏液包覆的珊瑚、隨處漂流的膠狀物質的駭人景象，讓住民憂心忡忡。

氣候、汙水 最大禍首

根據相關專家的分析，造成海鼻涕激增的原因，顯然是氣候變遷 導致的海水溫度上升，加上春季以來馬摩拉海就已經發現有海鼻涕蹤跡，溫暖的氣候加上馬摩拉海本身風平浪靜的水域，等於是海鼻涕的絕佳溫床。

但是光怪罪給極端氣候並無法解決問題，讓海中營養物質暴增、進而促進海鼻涕的，正是人類的汙水排放入海所造成。路透的報導指出，工業和民用的汙水排放到海裡，因而增加了大量的營養物質，配合水溫的上升使得海鼻涕的增長勢不可擋。水生物學家阿爾圖斯（Levent Artuz）就向《路透》表示，「只要人類的行為沒有任何改善，這種問題還會持續存在。」

海鼻涕又被稱為「海洋黏液」（marine mucilage），是海中的藻類、浮游生物等自然釋放出的凝膠狀有機物質，當海水中的溫度上升、又具有磷和氮等營養物質增加的情形下，就會導致海鼻涕大量在海裡增生。（Getty Images）

海鼻涕軍團攻占伊斯坦堡的馬摩拉海，已經讓地方的漁業民生面臨極大衝擊，總統厄多安日前也高調承諾，要祭出鐵腕手段解決海鼻涕，組成一支300人的專責團隊，鎖定馬摩拉海及周遭陸地上的廢水和垃圾處理廠等設施，試圖找出排放污染的源頭。

緊急動員 為時已晚

然而儘管厄多安強力宣告「誓要清除海洋黏液之禍」，但相關輿論和觀察的感受，覺得為時已晚，因為早在今年2月份時就知道海鼻涕的蔓延現象，但土耳其環境部官方、伊斯坦堡市政府卻不為所動。

在今年5月時，沿岸都已經明顯有大量灰色表層覆蓋，當地漁民向地方媒體陳述，十幾年來從未見過如此嚴重的海鼻涕，政府卻沒有拿出任何行動，當時的伊斯坦堡市政府仍向外界表示：「等到海水溫度恢復正常，黏液就會消失了」，同時也自清「海水樣本檢測 中沒有發現汙染」，對比6月在厄多安一聲令下的慌張動員，在在讓外界感到諷刺。

專家憂心地指出，目前的情況可能會惡化到6月中旬還無法解決，更令人煩惱的是，未來幾年之中類似的現象恐怕會持續發生，無論對生態或經濟可能是毀滅性的打擊。