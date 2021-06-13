法國凡爾賽宮開放入住 1晚2060元一覽遊客止步區

飯店客房。(翻攝自飯店官網)

法國知名景點凡爾賽宮每年都會吸引過千萬遊客到訪，近日，將部分宮殿改建而成的酒店「Le Grand Contrôle」正式開幕營業，遊客以1700歐元（約2060美元），就可以體驗在340年凡爾賽宮内住一晚的宮廷生活。

美國 有線新聞網（CNN）報導，這是凡爾賽宮近340年歷史上，第一家在宮殿內部開業的酒店。這個凡爾賽宮酒店坐落於凡爾賽宮三座相連的歷史建築内，由連鎖酒店品牌Airelles負責營運。一共有14間豪華客房及套房，並設有15米室內游泳 池和水療中心等設施；每間套房都有一名私人管家接待，入住的房客可以搭船或是高爾夫球車遊覽整個凡爾賽宮，還有機會探索不對外開放的宮殿區域。遊客若想體驗一回昔日法國宮廷的生活，每晚要價1700歐元。

凡爾賽宮酒店由法國知名室內設計師托勒莫操刀設計，每個房間均以18世紀風格精心布置，並以一名與凡爾賽宮有關連的人物命名，包括路易十六的財務總監尼克，及其小說家女兒斯戴爾夫人。飯店內的餐廳則由法國傳奇名廚杜卡斯負責，其設計的法式晚餐菜單是受路易十四時期啟發。

凡爾賽宮一直以來都是法國最具代表性的皇家 城堡之一，也是舉世聞名的遊覽勝地。它建於1682年至1789年期間，後來路易十四將這座昔日的狩獵小屋改造成2300個房間組成的龐大宮殿，因為建築風格極盡絢爛奢華，在17、18世紀的歐洲引發轟動。