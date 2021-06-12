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夜獸雙眼發光爬行電線 嚇壞日本諧星

聯合新聞網
日本搞笑藝人五明拓彌分享影片，表示他在黑夜中驚見有好幾隻不明生物，正在攀爬電線。（取材自推特）
日本搞笑藝人五明拓彌分享影片，表示他在黑夜中驚見有好幾隻不明生物，正在攀爬電線。（取材自推特）

現代雖科技發達，但偶爾在城市之中，仍偶爾會出沒一些野生動物，不時嚇到居民。最近日本就有人，在一片黑夜之中，意外撞見了一群不明生物。

根據日本媒體「J-CAST ニュース」報導，吉本興業的搞笑藝人「五明拓彌」，日前在個人推特上分享一段短片。影片中是黑夜，並且周圍似乎連路燈都沒看到，幾乎沒有什麼光源。

然而就在一片漆黑之中，他看到電線上頭，有三隻身體瘦長，長著尾巴，雙眼在夜中發亮的生物正在爬行，讓他驚呼「這些傢伙太可怕了吧」。而這些謎之生物，很有可能就是不時會在城市中出沒的「果子貍」，作為夜行動物的牠們，也多次被目擊到在電線和電線杆上爬上爬下的。

日本其他網友看了，笑稱「好像龍貓巴士」、「可愛又有點恐怖啊」、「該通報單位驅逐了吧」、「我知道，這代表你被詛咒了」、「這什麼啊」、「貓嗎」、「叫聲好像大叔」、「我還以為那個叫聲是攝影的人，結果是他在叫」、「雖然很可愛，但藏身在住宅的果子貍可是很麻煩的，算是害獸」。

日本 攝影 推特

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