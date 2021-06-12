活魚灌入指甲當「迷你水族館」 俄美甲店挨轟「變態」

俄羅斯連鎖美甲店nail sunny在美甲作品中放入活生生的小魚，引來網友與動保團體的砲轟。(取材自Instagram)

女生都渴望擁有修長漂亮的指甲，許多人會定期光顧美甲店。俄羅斯 一間美甲店近日在社交平台上傳影片，竟買來活生生的小魚倒入假指甲內，美其名稱是「迷你水族館」。成品非但沒有得到讚美，反而引來網友與動保團體砲轟，直斥根本是在虐待動物，砲轟相關行為是「變態」。店方則解釋並無將假指甲密封，故沒有小魚受傷，並且已將所有小魚送回寵物店。

香港 01報導，俄羅斯連鎖美甲店「Nail Sunny」經常在Instagram發布照片和影片，分享各式各樣的美甲作品，過去已曾因為變調的設計而惹來爭議，例如曾製作新冠肺炎 病毒、活螞蟻等造型的假指甲，被指品味有問題。該店於今年5月上傳的影片，看到美甲師先在指甲上做出藍色且透明的圓柱空間，其後把一條小魚灌入去，小魚的體積大小剛好填滿空間，身體完全無法動彈，其後看到美甲師將小魚倒回水中。

美甲店在貼文表明「沒有魚受到傷害」，惟影片一出，大批網友留言指責店方虐待動物，「我很喜歡看美甲影片，但這個太離譜了」、「小魚根本無法向前游去呼吸了，還說沒有傷害牠？」、「即使只是純粹誤樂也不應該」。店方後來回應網友，強調他們沒有密封假指甲，因此不會傷害到小魚，又指已經送所有魚回到寵物店。

對此，動保團體亞洲善待動物組織（PETA）回應指，魚類是非常敏感的動物，絕不應為了美容配件而將牠們從自然棲地中捉走，形容是非常愚蠢和悲慘的行為。