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慶幸活著…被從天而降的沙發砸重傷 她不願加害人入獄

聯合新聞網
立陶宛女子布可維秋特（右圖）在路上竟被從天而降沙發砸到重傷（左圖），身體至今仍非常不適，但很慶幸「能活著」。（翻攝自BBC）
立陶宛女子布可維秋特（右圖）在路上竟被從天而降沙發砸到重傷（左圖），身體至今仍非常不適，但很慶幸「能活著」。（翻攝自BBC）

立陶宛31歲女性布可維秋特（Edita Butkeviciute）兩年前在蘇格蘭亞伯丁的路上竟被從天而降的沙發壓傷，導致她脊椎、腿及肺受重傷，她日前受訪時，表示身體至今仍非常不適，但很慶幸「能活著」，且不想讓傷害她的兩名男子入獄。

英國廣播公司BBC報導，27歲英國男子羅（Barrie Law）和33歲英國男子莫里森（Lee Morrison）當時在搬沙發，最後直接將沙發從屋頂往下丟，恰巧砸中正在講手機的布可維秋特，造成她永久傷害。

法院判羅必須支付1萬2000英鎊（約1萬7200美元）賠償金，莫里森必須支付3000英鎊。兩人要進行150小時無償服務，並接受18個月的監督。

報導指出，布可維秋特被沙發擊中陷入昏迷，尖叫著醒來且無法動彈。她動了數個手術，至今身體仍飽受痛苦，且面臨恐慌症發作。

布可維秋特稱羅和莫里森的行為很「愚蠢」，但她不認為他們應該入獄：「我很高興這兩個人認錯，這樣其他人就可以學到重要的一課。人們可能會因為這樣的行為像我一樣受到重傷。」

布可維秋特透露她現在感覺很棒：「我以前所未有的方式欣賞生活，這件事以非常好的方式改變了我。我非常正面，沒有仇恨。」

布可維秋特補充自己想專注在康復之路，並持續好好生活，表示：「我那天可能早就死了。我真的感到很幸運。」

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