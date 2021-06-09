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墨西哥農田突然冒出「天坑」3天變大64倍直徑80公尺

編譯張君堯
起初這個天坑直徑約莫10幾公尺，但上月30日瞬間擴大到30公尺、31日更直接增至60公尺，6月1日已「成長」到80公尺，短短3天多的時間就變大至約64倍。（路透）
起初這個天坑直徑約莫10幾公尺，但上月30日瞬間擴大到30公尺、31日更直接增至60公尺，6月1日已「成長」到80公尺，短短3天多的時間就變大至約64倍。（路透）

墨西哥中部地區一處農田近日突然出現一個「超巨大天坑」，隨後更以每天幾十公尺的塌陷速度持續擴大，引發當局關注，附近民舍恐有遭「吞噬」的可能性。

位於墨西哥中部普埃布拉州（Puebla）的聖瑪麗薩卡特佩克鎮（Santa Maria Zacatepec），當地一處農田在上月29日突然出現一個天坑，附近農家起初聽到巨響、以為是雷擊，但出門發現附近地面開始塌陷，且不斷冒出地下水。

據悉，起初這個天坑直徑約莫10幾公尺，但上月30日瞬間擴大到30公尺、31日更直接增至60公尺，6月1日已「成長」到80公尺，短短3天多的時間就變大至約64倍。

普埃布拉州州長韋爾塔 （Miguel Barbosa Huerta） 上月31日就曾表示，該天坑恐怕深約20公尺，同時由於還有繼續塌陷擴大的風險，住在天坑附近的農家已被緊急疏散，目前沒有人受傷，但韋爾塔還是警告當地居民盡快遠離該地區。

墨西哥環境部長曼里克 （Beatriz Manrique） 認為，因為該地區都在耕種，可能導致田地土質變軟，加上地下水的過度抽取，導致天坑出現，但確切原因還在調查。

墨西哥中部地區一處農田近日突然出現一個「超巨大天坑」，隨後更以每天幾十公尺的塌陷...
墨西哥中部地區一處農田近日突然出現一個「超巨大天坑」，隨後更以每天幾十公尺的塌陷速度持續擴大，引發當局關注，附近民舍恐有遭「吞噬」的可能性。（Getty Images）

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