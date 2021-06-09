我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

囚犯住得比老百姓好 英超級監獄景觀房媲美商務旅館

聯合新聞網

英國媒體「太陽報」報導，明年1月第一位囚犯將關進英國有史以來第一座私人經營、造價高達2.53億英鎊（約3.58億美元）的「超級監獄」。這座監獄窗戶沒有鐵柵欄、外頭是河景，乍看照片真的會以為是某家新開幕的商務旅館。

超級監獄將容納多達1680名囚犯，預計10月工程結束後就會成為英格蘭最大的監獄。獄方透露裡面有雙人及單人間的格局，目標為「設置因應未來的現代化、高效能監獄，能明確改造罪犯。」超級監獄的建地先前為可容納650名成年男性囚犯的監獄，於2012年關閉。

超級監獄建築工程由英國集團Kier Group負責，使用再生建材，屋頂覆蓋太陽能板。空拍照還顯示監獄裡包含園藝區和4個足球場，建築師摒棄監獄常見的的K形結構，採用7個交錯的十字形建築。

十字形建築意味著走廊被分成更小的區域，而不是數公尺長的走廊，這將使獄卒與囚犯有更直接的接觸。建築四周是景觀庭院，十字形設計更易於拓展室外空間，提供運動和園藝用途，並將有一個教育及職業培訓的公共設施。

網友Mgt45批評：「在超級監獄過的日子比無辜老百姓生活好，這個國家真是大錯特錯。」網友MybigToe也說：「很多退休人員也想住在這麼好的環境。可惜我們沒法提供他們一天免費吃3餐類似的環境。」網友Mari72表示：「囚犯或許不必生活在不衛生、骯髒的環境中，但入獄也不該是一種樂趣，而是讓人不想回來的懲罰。看看這裡竟有足球場、園藝中心、景觀房？！」

監獄 英國 足球

上一則

美調降111國旅遊風險等級 日本降級、台灣維持低風險

下一則

法國推歐盟「去英語化」開會擬不設翻譯

延伸閱讀

送善書到監獄 李祖鵠43年不喊累

送善書到監獄 李祖鵠43年不喊累
維吾爾特別法庭倫敦開審 中國批：反華鬧劇

維吾爾特別法庭倫敦開審 中國批：反華鬧劇
克勞利訪中華公所 捍衛SHSAT、資優班

克勞利訪中華公所 捍衛SHSAT、資優班
魏普林訪中華公所 反對廢除SHSAT 籲限制城區監獄規模

魏普林訪中華公所 反對廢除SHSAT 籲限制城區監獄規模

熱門新聞

歐盟的疫苗護照系統基礎設施在6月1日準備就緒，預定7月起正式啟動。圖為丹麥的疫苗護照。(Getty Images)

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

2021-06-01 19:55
非洲巨鼠馬加瓦。美聯社

柬埔寨地雷殺陣出生入死5年 巨鼠將榮退

2021-06-05 09:07
班奈特曾任內唐亞胡內閣的教育部長。路透

以色列政壇變天啟示錄：君子報仇 一年不晚

2021-06-03 10:13
上萬匈牙利民眾5日在布達佩斯示威，反對總理奧班在該市設立中國復旦大學分校計畫。（美聯社）

反對復旦大學蓋分校 逾萬匈牙利人上街抗議

2021-06-06 13:48
哈利與梅根據傳有意返國參加女王就位70年慶典。路透

哈利與梅根又要讓王室頭痛了? 這次的原因與專訪無關

2021-06-02 09:42
無害的「擁抱」竟成一名印度婆婆刻意傳染病毒給媳婦的途徑。(示意圖／ingimage)

印度確診婆婆「故意抱媳婦」傳染新冠：我死也別想幸福

2021-06-04 21:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地