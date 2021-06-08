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冰箱放素肉 英女被肉食爸惡整趕出家門

編譯周辰陽
自稱是一位「肉食愛好者與牛肉大粉絲」的英國男子保羅．伍鐸，故意一臉嫌惡地拿著素肉拍照。（翻攝自Mirror.co.uk）
自稱是一位「肉食愛好者與牛肉大粉絲」的英國男子保羅．伍鐸，故意一臉嫌惡地拿著素肉拍照。（翻攝自Mirror.co.uk）

英國北約克郡的一位女子近日因雞肉引發嚴重食物中毒的新聞而決定不再吃肉，也決定嘗試變身為魚素主義者（Pescatarian），並跑到商店大買素肉，但愛吃肉的爸爸被冰箱裡的一包包素肉嚇壞了，於是著手策畫一個惡作劇來整一整女兒。

鏡報報導，58歲的爸爸保羅（Paul Woodall）向34歲的女兒荷莉（Hollie Woodall）發簡訊，要她把行李打包好後滾出他的房子，還寫道「當同志是好事沒問題，我能忍受妳一輩子的多數時間當個小潑婦（A little cow），但這超過容忍的程度了！」

一看到保羅用簡訊要她打包滾出家門時，荷莉確實感到驚慌失措，但一看到素肉的照片出現，立刻明白爸爸在開玩笑，頓時笑到「歇斯底里」，還馬上把簡訊截圖分享到臉書，朋友們也都笑翻。

「WiFi訊號很爛，（爸爸）先發過來的照片沒有下載，所以我只看到把行李打包後立刻出去。我還想『這啥？』等照片下載了，我才笑到歇斯底里。」荷莉表示。

英國女子荷莉．伍鐸把一包包素肉塞進行李箱，假裝自己被微笑的愛吃肉爸爸保羅「趕出家...
英國女子荷莉．伍鐸把一包包素肉塞進行李箱，假裝自己被微笑的愛吃肉爸爸保羅「趕出家門」。（翻攝自Mirror.co.uk）

也因為事情滿有趣的，荷莉就把一包包素肉塞進行李箱，假裝自己被微笑的保羅「趕出家門」。保羅自己也特別拿著素肉，擺出一臉嫌惡的模樣，拍下另一張好笑的紀念照。

保羅自陳是一位「肉食愛好者與牛肉大粉絲」，直指荷莉也知道他只會採買天然生鮮食品，「我愛我的牛排與我的帶骨大塊肉（Joints），有人幾年前給過我素肉，我覺得那是我曾嘗過最邪惡的玩意，從此就不碰了。現在可能改良了啦，但我還是不會吃的」。

荷莉則說，自己節食好幾個月，已經成功減重，也一直在尋找攝取更多非肉類蛋白質的方法，同時試著開始成為素食主義者，「我爸完全不懂，他是個老派的人，就只是在取笑我」。

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