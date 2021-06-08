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挺「服裝無性別」活動 西班牙男教師穿裙子上課

聯合新聞網
西班牙男教師穿裙力挺「服裝無性別」運動。（取材自推特）
西班牙男教師穿裙力挺「服裝無性別」運動。（取材自推特）

西班牙去年一名15歲少年穿裙子被退學，全國教師因此發動了「#服裝無性別（#laropanotienegenero、#clotheshavenogender）」運動。許多男老師穿著裙子走進教室，希望破除陳腐的性別框架。

近期活動延燒到一所小學，該校兩名小學男老師、37歲奧爾特加（Manuel Ortega）和36歲的委拉斯卡茲（Borja Velazquez），在男學生因穿動漫T恤被霸凌後，5月初也開始穿裙子力挺學生。

奧爾特加在社群平台寫道：「一所教育理念為尊重、多元化、男女合校和寬容的學校。穿什麼都行！我們加入了#服裝無性別運動。」奧爾特加表示他和委拉斯卡茲決定穿裙子不是只為了在社交媒體上獲得關注，而是希望「增加寬容和尊重」，並邀請其他老師跟進。

西班牙男教師穿裙力挺「服裝無性別」運動。（取材自推特）
西班牙男教師穿裙力挺「服裝無性別」運動。（取材自推特）

英國地鐵報（Metro）報導，西班牙「#服裝無性別」運動始於去年10月，當時名叫戈麥斯（Mikel Gomez）的中學生穿著裙子上學，竟被學校退學並轉介給心理學家。戈麥斯去年11月4日在社群平台發表影片，解釋他想支持女權主義和多元性，自此11月4日就變成了「穿裙子上學日」，數百名學生和教師加入了這場運動以示聲援。

去年決定穿裙子上課的老師比那斯（Jose Piñas）表示：「我20年前在目前擔任教職的這所學校因性取向遭受迫害和侮辱，當時許多教師不以為然。現在我想聲援戈麥斯。」

大多數家長給予這些老師正面回應。一名家長寫道：「我13歲兒子昨天穿裙子上學。幾個學生同意這樣做...我很驕傲。」另一名家長則提到：「高中環境有時非常殘酷，學生必須找到自我定位，以確保自己免受攻擊。」

但也有人質疑運動是否必要。一名40多歲的家長指出自己不仇視同性戀，但「無法理解男孩們穿裙子上學的原因。」另一位家長說則酸：「平等萬歲，何不穿高跟鞋或塗睫毛膏？」

西班牙男教師穿裙力挺「服裝無性別」運動。（取材自推特）
西班牙男教師穿裙力挺「服裝無性別」運動。（取材自推特）

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