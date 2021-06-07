被「磚頭」壓住模樣卻超萌 影后柴犬超入戲

（取材自Instagram）

可愛的寵物貓狗總是讓主人忍不住想幫牠們精心打扮或擺拍有趣照片，日本 一位網紅柴犬「Mickey」就被主人拍下被假磚頭壓倒的照片，而Mickey也十分入戲，一臉痛苦的趴倒在假磚頭底下，逗趣的模樣吸引許多網友按讚分享。

香港 01報導，Instagram帳號「shibainu223」經常分享柴犬Mickey的裝扮照片，從電影 角色、漫畫人物到水果、其他動物等，住在日本京都的Mickey主人都曾為牠打扮維妙維肖的造型。

Mickey是日本的網紅狗，常常變換不同造型。（取材自Instagram）

最近Mickey的主人拍下一系列照片與影片，一開始可以看到Mickey周圍擺放了幾塊磚頭造型的抱枕，主人則在一旁用棍子搖晃磚頭，此時Mickey還沒有任何反應，之後主人輕輕推倒磚頭抱枕，讓四、五個假磚頭掉在Mickey身上。雖然Mickey沒有立刻逃走或起身，但卻很「配合」地露出一臉困擾、痛苦的表情。

（取材自Instagram）

相關貼文已經吸引上萬人打心按讚，網友紛紛留言稱讚Mickey的演技「演技等級1000」、「是演技派女演員呢」、「表情很強！」，也有人為Mickey「心疼」說道「加油！」、「被打倒的樣子好悲壯啊」，更有很多網友大讚「太可愛了」、「好有趣的照片」。