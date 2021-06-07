我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

泡澡16小時 她腳皮變「灰色」…網問：在幹嘛？

綜合報導
女子稱泡了16小時澡的腳。（取材自tiktok）
女子稱泡了16小時澡的腳。（取材自tiktok）

美國一名女網友「msdanalee」在TikTok影音分享平台上傳自己「不小心」在浴缸中坐了16個小時的下場，吸引超過100萬瀏覽人次。

msdanalee先是放上一張她腳皮變皺的照片，圖說寫著：「不小心泡了16小時的澡變這樣，我的老天。我該怎麼讓我腳回復正常？請幫忙。」接著她拍雙腳的動態影片，下方文字寫著：「我的腳是灰色的（哭臉）」。

msdanalee沒有交代自己在水中16小時的原因，不少網友質疑她拍攝影片的動機，還問她為什麼坐在浴缸裡這麼長時間沒發生其他問題。

網友Payton Smith說：「你是怎麼『不小心』洗了16小時的澡？」網友gresty_20不解：「只有腳變這樣嗎？」網友slap_yo_momma則認為：「她一定後製了影片。」網友unoriginal則問：「你怎麼沒有淹死？」還有網友voxydc表示：「水大約30到40分鐘後就會變冷了，你還在留在水裡做什麼？」

@msdanalee

What an accidental 16hr bath looks like! 😂 helpppppp #nyc #fypシ #feet #feetpose #viral

♬ Twerkulator - City Girls

美國 攝影 TikTok

上一則

解封前夕疫情現升溫 英不排除延後解封

下一則

他配戴「驅蚊神器」釣魚整天沒被叮 網嚇：不敢買

延伸閱讀

促青少年接種 紐約市4公校將開接種點

促青少年接種 紐約市4公校將開接種點
「排序複選制投票」怎麼選？ 顧雅明周四線上中文說明

「排序複選制投票」怎麼選？ 顧雅明周四線上中文說明
「排序複選制投票」怎麼選？顧雅明3日線上中文講解

「排序複選制投票」怎麼選？顧雅明3日線上中文講解
青年喝到茫誤闖民宅 結果遇上一屋子出差警察

青年喝到茫誤闖民宅 結果遇上一屋子出差警察

熱門新聞

歐盟的疫苗護照系統基礎設施在6月1日準備就緒，預定7月起正式啟動。圖為丹麥的疫苗護照。(Getty Images)

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

2021-06-01 19:55
非洲巨鼠馬加瓦。美聯社

柬埔寨地雷殺陣出生入死5年 巨鼠將榮退

2021-06-05 09:07
班奈特曾任內唐亞胡內閣的教育部長。路透

以色列政壇變天啟示錄：君子報仇 一年不晚

2021-06-03 10:13
上萬匈牙利民眾5日在布達佩斯示威，反對總理奧班在該市設立中國復旦大學分校計畫。（美聯社）

反對復旦大學蓋分校 逾萬匈牙利人上街抗議

2021-06-06 13:48
哈利與梅根據傳有意返國參加女王就位70年慶典。路透

哈利與梅根又要讓王室頭痛了? 這次的原因與專訪無關

2021-06-02 09:42
以色列總理內唐亞胡。美聯社

以色列出現造王者 內唐亞胡恐結束12年執政

2021-05-30 18:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光