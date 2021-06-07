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他配戴「驅蚊神器」釣魚整天沒被叮 網嚇：不敢買

綜合報導
有網友在釣魚店買了一款驅蚊神物，使用後直呼「真的有效」。（取材自推特）
有網友在釣魚店買了一款驅蚊神物，使用後直呼「真的有效」。（取材自推特）

一到夏天，許多人就會受到蚊子干擾，不僅晚上睡覺會聽見嗡嗡聲，身上還會腫好多包。近日有日本網友不堪其擾，決定購買一款號稱能趕走蚊蟲的「驅蚊神物」，並隨身配戴在身上，結果竟然都沒有被叮咬，他將此經驗po上網，引發網路熱議。

推特網友「kamata4510471」表示，因為常在溪邊釣魚，常被蚊子叮好多包，他有一次去釣魚店買東西時，意外發現一款號稱能嚇跑蚊蟲的「蜻蜓別針」，他半信半疑地買下別針，並穿著短袖短褲時配戴，沒想到一整天下來都沒有被蚊子干擾，讓他驚訝地發文直呼「這真的很有效」。

據了解，這款別針是仿造蜻蜓「無霸勾蜓」的外觀，無霸勾蜓擁有綠色的巨大複眼，全身呈現黑黃色環帶，體長可達115毫米，被稱為蜻蜓界的巨無霸。牠們平常以昆蟲為食，一旦找到獵物，就會以迅雷不及掩耳的速度快速捕食，或許是因為其凶猛的捕食習性，讓許多昆蟲避之唯恐不及，才讓原PO不受蚊子叮擾。

原PO也解釋，他僅是分享個人經驗，並不代表這款別針能百分百驅蟲，還是要因人而異，最好使用時能搭配其他除蟲商品。

不過貼文一出，立刻引發熱烈討論，許多網友紛紛留言、「好可愛我要買！！！」、「這真的好用嗎？我也想買」、「想買給孩子，但外觀看起來有點可怕XD」、「哈哈戴上後可能不只能驅蟲，連人都不敢接近了」、「我還是不敢買，外型看起來有點可怕」。

釣魚 推特 日本

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