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誰偷了瑪麗王后的串珠？英王室骨董珠寶驚傳失竊

記者孫曼
放在城堡展示櫃內的這條金質串珠，連同展示櫃內多件骨董文物被偷。（取材自Instagram）
放在城堡展示櫃內的這條金質串珠，連同展示櫃內多件骨董文物被偷。（取材自Instagram）

16世紀蘇格蘭瑪麗王后和英女王伊莉莎白一世之間錯綜複雜、爭權奪利的故事，直到如今都還是許多宮鬥歷史小說、電視劇、甚至好萊塢電影演不膩的素材。而瑪麗王后1587年走上斷頭台前手上緊握著的金質天主教十字架念珠，日前驚傳失竊。

這起竊案發生在西薩塞克斯郡（West Sussex）的阿倫德爾（Arundel）城堡內。這座城堡自11世紀開始，就隸屬於諾福克公爵家族（Duke of Norfolk）所擁有。一起遭竊的還包括金銀骨董，總價值超過百萬英鎊，原本都是放置在城堡向公眾開放的空間內的展示櫃中。

上月底城堡內的警報器響起，警察抵達現場時只在附近找到一輛燒焦的汽車

這條金質念珠是少數瑪麗王后留下的物件，因為當時在宗教戰爭期間，為了避免篤信天主教的信徒將瑪麗王后視為殉教者，因此大部分的遺物都很快被摧毀。

許多失竊的王家珠寶往往因為竊賊怕被發現，而將寶石拆下並將金屬重新融鑄成新的珠寶，不過歷史學家認為，這條念珠的價值在於曾在歷史上扮演重要的角色，而不是在於珠寶本身，因此被融鑄的機率不大。

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