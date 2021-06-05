網紅玩命拍片 酒後開啟自駕功能 時速飆105公里

網紅上傳危險駕駛影片。(影片截圖)

特斯拉 擁有自動駕駛，不過不可在沒有人駕駛的狀況下使用，否則恐有安全疑慮。然而近日許多網紅拍攝高速駕車時，啟動Autopilot自駕 系統並離開駕駛座的危險影片。

SCREEN RANT報導指出，近期網路上出現許多影片，駕駛利用特斯拉的自動駕駛功能，駕駛座卻無人駕駛，有人因此被警方逮捕，被保釋後又拍攝一樣的危險影片。

報導指出，許多TikTok 、Instagram等用戶跟上此波風潮，拍攝他們開啟特斯拉自動駕駛功能後離開駕駛座的短片，甚至有人將自動駕駛當作酒後代駕功能。

TikTok其中一部影片點閱突破1260萬次，車上僅副駕駛座、後座有乘客，駕駛座沒有人，他們利用自動駕駛功能，讓車速飆破105公里，其他三名乘客則一邊聽音樂一邊跳舞。

目前TikTok已針對自動駕駛添加免責聲明，然而此舉也無法阻止民眾「玩命」，報導指出，特斯拉必須解決根本問題，避免使用者鑽漏洞，完全交由自動駕駛駕車。