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3個月80萬人死 盧安達大屠殺 法國：我們難辭其咎

聯合新聞網轉角國際
1994年盧安達這場大屠殺，造成超過80萬人罹難。（路透資料照片）
1994年盧安達這場大屠殺，造成超過80萬人罹難。（路透資料照片）

「法國不是種族滅絕的共犯，但我們難辭其咎。」法國總統馬克宏近日訪問盧安達，不僅是兩國睽違11年的元首級訪問，針對近年爭議再起的盧安達屠殺歷史問題，馬克宏代表法國的立場態度也成為外界關注焦點。馬克宏是2010年以來訪問盧安達的首位法國總統，盧安達長久以來指控法國當局共謀屠殺盧安達境內約80萬名大多是圖西族。

模糊具體責任 引發各界批評

馬克宏在大屠殺紀念館前發表演說，表明「法國的確有其責任」，應該為當年種族滅絕事件時的冷眼旁觀負責。雖然馬克宏的「進步態度」得到不少肯定，但刻意模糊的具體責任、以及並非實質道歉的法式說法，也引發正反不同的批評。法國應該為盧安達屠殺負責嗎？今年法國國內的專家調查報告，又有什麼樣的歷史解釋？

法國當年種族滅絕事件時，刻意袖手旁觀。（路透資料照片）
法國當年種族滅絕事件時，刻意袖手旁觀。（路透資料照片）

盧安達現任總統卡加梅（Paul Kagame），就是在大屠殺當年領軍FPR回歸結束內戰後成功掌權，並以內戰後重建國家為名，在盧安達實行「開明專制」的獨裁政體。在其任內的2004年，盧安達政府成立大屠殺的真相調查委員會，其中就包括「法國在屠殺事件中的角色」進行研究與追查，卡加梅也曾經多次公開指控：法國就是參與盧安達種族滅絕的共犯。

法國面對相關指控全部予以否認，但是國內對於殖民歷史轉型正義的反思訴求，也迫使法國在2006年著手解密政府檔案。而盧安達政府方面，則透過調查委員會的研究成果，指出法國在當時「早已知情胡圖族政權的屠殺準備，還協助訓練胡圖族民兵」，換句話說是咬定了法國政府有實際參與了種族滅絕。

迂迴外交說法 未有正面回應

然而法國的一貫立場並沒有太大的轉變，儘管承認殖民歷史「確實有問題」，但法國政府不會為這些陳年往事提出官方正式的道歉，這也是法國近20多年來面對像是阿爾及利亞等非洲國家的轉型正義，最為人所批評的態度。而實際上在馬克宏這次訪問盧安達之旅前，上一次來到訪問的法國前總統薩科齊（Nicolas Sarkozy），就有針對盧安達屠殺表示：「當年法國確實有著嚴重的錯誤，對屠殺視而不見，導致了悲劇後果。」

只是具體的錯誤細節為何、又是否需要負起相應的責任？法國秉持迂迴的外交說法，沒有更多深入正面的回應。時至2019年，現任總統馬克宏又重新召集了獨立調查小組，高調地邀請歷史學家杜克雷（Vincent Duclert ）在內的15位專家學者進行研究，利用法國政府內部檔案資源，深入檢討法國在盧安達屠殺中所扮演的角色。

這個歷史委員會的研究成果，在今年2021年3月時提出了專案報告，結論同樣承認「法國在屠殺事件時刻意袖手旁觀」，但之中更提及許多細節，包括當時的法國密特朗政府為了在非洲拉攏盟友的需要，明知胡圖族的種族滅絕行動，但仍選擇支持胡圖族政權，並將圖西族的武裝陣線視為潛在敵人，乃至於包庇涉嫌屠殺的胡圖族人士。

沒有相關證據 但有道德責任

但儘管報告認為法國的確有道德責任，但並沒有相關證據顯示法國參與了種族滅絕行動，因此無法定調「法國是盧安達屠殺的共犯」。這也是馬克宏後來在盧安達的致詞演說中，所抱持的陳述立場。

「今天站在這裡，是帶著謙卑與尊重，我已認識到我們的責任。」馬克宏近日於盧安達的吉加里大屠殺紀念館前，在盧安達總統卡加梅的共同出席下，極具歷史象徵性地發表演說。馬克宏表示，「法國對盧安達的苦難沉默太久了...法國對於屠殺難辭其咎，但並非種族滅絕的共犯。」

1994年盧安達這場大屠殺，3個月80萬人罹難。 （Getty Images）
1994年盧安達這場大屠殺，3個月80萬人罹難。 （Getty Images）

演說沒有道歉 倖存者好失望

馬克宏還刻意以盧安達語「Ndibuka」（意思是「我記得」）強調歷史不容遺忘的立場，並訴諸溫情喊話，「希望穿過黑夜的圖西族人，能夠原諒我們、給我們寬恕。」不過到底法國有什麼責任、又該如何負責，馬克宏沒有太多著墨，因此這段演說固然有進步的象徵意義，但是在盧安達倖存者與遺族的眼中，也認為根本沒有講到重點，「相當失望...馬克宏應該要代表法國政府道歉。」

不過一旁的卡加梅倒是相當讚譽，而且也「識趣」地注意到馬克宏根本沒道歉，卡加梅回應：「馬克宏的這番話可比道歉更有價值，因為說的就是事實，說真話是有風險的！」諷刺的是，作為當年結束內戰的領導人、同時也是圖西族的一份子，卡加梅主政以來便用高壓手段試圖壓制國內的族群矛盾，儘管看似政局穩定和諧，但也相對地在大屠殺事件的歷史真相、轉型正義等問題上沒有積極作為，欠缺遇害者的相關調查與檔案，反而讓整個滅絕慘案凝結成模糊的微妙歷史記憶，遺留許多待解的謎題。

盧安達首都基加利種族滅絕紀念館中，陳列罹難者照片。（路透資料照片）
盧安達首都基加利種族滅絕紀念館中，陳列罹難者照片。（路透資料照片）

為屠殺倖存者爭取權益的伊布卡協會（The Ibuka association）表示，「雖然馬克宏沒有道歉，但他已試圖解釋了大屠殺的發生、法國在其中的責任....，至少顯示了他是理解我們的。儘管馬克宏的發言算是一個對盧安達事件的立場再確認，但相關歷史的釐清有沒有機會更深入、法國政府會不會為此道歉，就往例來看似乎沒有太多的可能性。

而盧安達屠殺的後續爭議中，也還有「盧安達飯店」主角原型——魯塞薩巴奇納（Paul Rusesabagina）——被盧安達當局逮捕，控罪涉入恐怖主義的訴訟糾紛，至今也都還沒有明確的審判進度。

內戰末期，巡邏的法軍與為了躲避「可能的圖西族復仇」而大舉往南方邊境逃亡的胡圖族難...
內戰末期，巡邏的法軍與為了躲避「可能的圖西族復仇」而大舉往南方邊境逃亡的胡圖族難民潮。 （Getty Images）

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