英狠媽逼吃屎尿嘔吐物 受虐子：慘痛回憶當別人的故事

英國最狠母逼子女吃屎尿嘔吐物。（取材自dailymail）

英國 每日郵報（Daily Mail）報導，有「英國最狠毒母親」之稱的76歲婦人斯皮（Eunice Spry），在長達14年歲月虐待五名養子女及一名親生孩子，最後被判入獄14年。但2014年她服刑7年後就被釋放。深受其害的31歲斯皮養子克里斯多福（Christopher）本月在當地電視台揭露內心創傷。

克里斯多福表示斯皮總能找到「震撼他們」的新凌虐手法，好比打他們的腳時還逼他們吃椅腳、拿砂紙磨他們的臉、將他們赤裸地鎖在房間裡好幾個星期。克里斯多福說面對過往的唯一方法就是，「假裝這件事發生在別人身上，因為要接受這些真正發生的恐懼，實在太難以承受。」

克里斯多福指出，自稱是耶和華見證人的斯皮總是告訴他們，他們是魔鬼的孩子，懲罰他們是為了讓他們在世界末日中倖免於難。於是孩子們總是認為「自己做錯事，罪有應得。」克里斯多福說當時他每晚都祈禱，但從沒獲得答案而感到非常生氣。

克里斯多福的原生父母長年深陷酒精與毒品 成癮問題，他在3歲時和姊姊阿洛瑪（Alloma）一起被斯皮收養。起先斯皮展露出「好媽媽」的形象還費心布置居家環境，但不到一年斯皮便原形畢露。

斯皮在克里斯多福7歲時將他和其他寄養的孩子安置到一處偏遠農舍，她把克里斯多福和另一名領養的女兒維多利亞（Victoria）鎖在沒有廁所的房間裡長達一個月，期間只供應少量食物，且幾乎不給他們水喝。

克里斯多福說他們差點死在那個房間裡：「斯皮會扔一塊麵包給我們，我記得有一次想殺死維多利亞，這樣我就能拿走所有麵包。這麼小的孩子有這種想法真的很荒謬。」

斯皮凌虐克里斯多福的程度逐年變本加厲，常一天毆打他6次。還會逼他跟其他手足吃清潔液、貓食、狗食、豬油，甚至排泄物和嘔吐物。

2007年兩位基督教徒發現克里斯多福跟維多利亞身上的傷報警，終於揭發斯皮的惡行惡狀。雖然斯皮在法院上「不帶感情地」否認所有罪狀，仍被判入獄14年，但是最終僅被關押了7年。

克里斯多福說至今仍將過往慘痛回憶視為「別人的生活，彷彿在講述他們的故事。如果我想到真正被毆打的是自己，我可能會發瘋。」

無奈維多利亞無法克服內心的傷痛，去年在與男友同住的公寓裡結束生命，享年35歲。克里斯多福提到自己經歷10多年受虐史，不想讓斯皮定義他：「我的未來是自己的，我正在努力前行。」