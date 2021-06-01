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老小都不快樂 南韓幸福指數淪全球後段班

編譯王巧文
南韓從小孩到老人都不快樂。（歐新社資料照片）
南韓從小孩到老人都不快樂。（歐新社資料照片）

根據南韓發展研究院（KDI）的報告，南韓在去年躋身為全球第十大經濟體，但國民幸福指數在經濟合作發展組織（OECD）成員國中卻淪為後段班，從小孩到老人都不快樂。

韓國時報報導，KDI最近公布的一份報告顯示，南韓的國民幸福指數只勝過土耳其及希臘，在37個OECD成員國中排行第35名。這份報告援引的聯合國發布「世界幸福報告」及其他統計數據，都顯示出南韓民眾的生活過得很辛苦。

OECD的統計數據顯示，南韓人比其他國家民眾花更多時間工作，2019年人均總工時為1967小時，在OECD成員國中高居第二，遠超過OECD平均的1726小時，且比墨西哥勞工的2137個小時少。

一名首爾IT公司男性員工說，他曾以為開始工作後，就能過上比學生時期更好的生活，但他從26歲開始工作，忙碌了十多年，生活還是很苦很累，為了養家活口而不敢休長假，「我過去十年來最長只休假一周」。

南韓兒童也不例外。聯合國兒童基金會（UNICEF）的2020年兒童幸福報告顯示，在38個已開發國家中，南韓孩童在身體健康和學術技能方面名列前茅，但在心理健康方面淪為後段班，排行第34名。

與此同時，南韓面臨人口快速老化造成的嚴重問題。根據KDI的數據，2020年南韓老年人口較2011年增加4.4%，遠高於OECD平均的2.6%，而2019年南韓高齡人口的貧困率為43.4%，比率為OECD成員國中最高，該組織的平均值為14.8%。

一名現年69歲、住在京畿道的失業婦女說，她在2007年失去丈夫後，曾擔任教導孩童交通安全的約聘老師，當時每月薪水約150萬韓元（約1345美元），還足以養活自己，但是她在疫情爆發後丟了飯碗，只靠著存款和女兒金援度日，「我不知道我能這樣生活多久，我不確定我在疫情結束後能不能找到工作」。

南韓孩童在身體健康和學術技能方面名列前茅，但在心理健康方面淪為後段班。（歐新社資...
南韓孩童在身體健康和學術技能方面名列前茅，但在心理健康方面淪為後段班。（歐新社資料照片）

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