我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增486例本土確診、21死 總病例破7000

國殤日全美行動 逾30城市反仇亞集會

避疫 東京3男躲九州無人島 捕魚、住洞穴自給自足1個月

綜合報導
三人尋尋覓覓，終於找到能遮風避雨的洞穴。（取材自推特）
三人尋尋覓覓，終於找到能遮風避雨的洞穴。（取材自推特）

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，去年日本第一次宣布警急事態宣言時，住在東京的三位男子為了躲避疫情，一起到九州的一處無人島生活一個月，猶如真人版「動物森友會」。

三人準備的簡單生活器具有水、帳篷、廚具、捕魚器、開山刀及太陽電熱板等。（取材自推...
三人準備的簡單生活器具有水、帳篷、廚具、捕魚器、開山刀及太陽電熱板等。（取材自推特）

香港01報導，為了解決民生問題，三人在上島前，向附近農民買了一隻雞，以便抓不到魚的還能解飢。三人準備的簡單生活器具有水、帳篷、廚具、捕魚器、開山刀及太陽電熱板等。

三人在上島前，向附近農民買了一隻雞，以便抓不到魚的還能解飢。（取材自推特）
三人在上島前，向附近農民買了一隻雞，以便抓不到魚的還能解飢。（取材自推特）

抵達無人島後，他們開始自給自足的生活，搭起帳篷，尋找浮木生火，在海裡洗澡甚至自己挖鑿溫泉來泡，並且展開了第一次的抓魚活動。

抵達無人島後，他們開始自給自足生活，並且展開了第一次的抓魚活動。（取材自推特）
抵達無人島後，他們開始自給自足生活，並且展開了第一次的抓魚活動。（取材自推特）

一開始進行很順利，但夜晚風雨交加，吹垮他們的帳篷。隔天一早，他們另尋住處，終於找到能遮風避雨的洞穴，再度開啟他們的第二個生存地。

據報導，在無人島上沒有電子產品，三人自創各種挑戰遊戲--矇眼猜魚：把魚切成生魚片矇眼猜魚的種類，體能挑戰--將漂浮木、石頭、繩子製作成健身器材，並參照原始人服飾用葉子製作衣服。

在無人島上，沒有電子產品，三人突發奇想自創各種挑戰遊戲--矇眼猜魚。（取材自推特...
在無人島上，沒有電子產品，三人突發奇想自創各種挑戰遊戲--矇眼猜魚。（取材自推特）

三人在無人島上居住了一個月，他們表示在無人島上自給自足的滿足感及成就感是在東京無法得到的。三人回到日本本島後，他們把無人島生活記錄放上Youtube及推特上，希望可以藉此影響到更多人，能回歸自然，找回淳樸的生活態度。

日本 疫情 東京

上一則

印度航空機上有蝙蝠飛來飛去 被迫折返新德里

下一則

普亭會見魯卡申柯 諷西方雙重標準

延伸閱讀

東奧將屆 美對日旅遊警告升至4級…商界稱辦奧運堪比自殺

東奧將屆 美對日旅遊警告升至4級…商界稱辦奧運堪比自殺
東京首見印度變種病毒株群聚感染 5同居男子確診

東京首見印度變種病毒株群聚感染 5同居男子確診
日本開始大規模施打疫苗 菅義偉視察感到安心

日本開始大規模施打疫苗 菅義偉視察感到安心
全日空推偽出國婚禮 新人將在波音777客機完婚

全日空推偽出國婚禮 新人將在波音777客機完婚

熱門新聞

新加坡在亞洲國家裡面，防疫工作保持不錯。圖為新加坡夜景。(Pexels)

快看世界／亞洲疫未平 這個國家成富人「避難地」

2021-05-28 12:19
耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」(COVAX)，去年初的原始構想是全球版「神速行動」，但由於問題不斷，將難以達成目標。(路透)

COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…

2021-05-26 22:32
越南首都河內一名男子26日在封鎖區內領取食物。歐新社

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

2021-05-29 17:01
超過130年歷史的加拿大卑詩省甘露市寄宿學校（Kamloops Residential School），被發現地底埋葬了215具兒童骸骨，年紀最小的更只有3歲。(路透)

加拿大寄宿學校舊址 挖出215具兒童骸骨 最小僅3歲

2021-05-28 21:49
塞席爾這個沒多少人能在地圖找到位置的國家，近來突然爆紅，因塞席爾如今是全球新冠疫苗覆蓋率最高的國家，但疫情仍揮之不去。路透

疫苗覆蓋率最高確診仍續增？這個島國給世人的啟示

2021-05-27 11:04
哈利近日作客Podcast節目，將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親、女王和已故祖父身上。（視頻截圖）

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

2021-05-21 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差
什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞