避疫 東京3男躲九州無人島 捕魚、住洞穴自給自足1個月

三人尋尋覓覓，終於找到能遮風避雨的洞穴。（取材自推特）

日本 新冠肺炎（COVID-19）疫情 肆虐，去年日本第一次宣布警急事態宣言時，住在東京 的三位男子為了躲避疫情，一起到九州的一處無人島生活一個月，猶如真人版「動物森友會」。

三人準備的簡單生活器具有水、帳篷、廚具、捕魚器、開山刀及太陽電熱板等。（取材自推特）

香港01報導，為了解決民生問題，三人在上島前，向附近農民買了一隻雞，以便抓不到魚的還能解飢。三人準備的簡單生活器具有水、帳篷、廚具、捕魚器、開山刀及太陽電熱板等。

三人在上島前，向附近農民買了一隻雞，以便抓不到魚的還能解飢。（取材自推特）

抵達無人島後，他們開始自給自足的生活，搭起帳篷，尋找浮木生火，在海裡洗澡甚至自己挖鑿溫泉來泡，並且展開了第一次的抓魚活動。

抵達無人島後，他們開始自給自足生活，並且展開了第一次的抓魚活動。（取材自推特）

一開始進行很順利，但夜晚風雨交加，吹垮他們的帳篷。隔天一早，他們另尋住處，終於找到能遮風避雨的洞穴，再度開啟他們的第二個生存地。

據報導，在無人島上沒有電子產品，三人自創各種挑戰遊戲--矇眼猜魚：把魚切成生魚片矇眼猜魚的種類，體能挑戰--將漂浮木、石頭、繩子製作成健身器材，並參照原始人服飾用葉子製作衣服。

在無人島上，沒有電子產品，三人突發奇想自創各種挑戰遊戲--矇眼猜魚。（取材自推特）

三人在無人島上居住了一個月，他們表示在無人島上自給自足的滿足感及成就感是在東京無法得到的。三人回到日本本島後，他們把無人島生活記錄放上Youtube及推特上，希望可以藉此影響到更多人，能回歸自然，找回淳樸的生活態度。