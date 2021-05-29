母愛？奴隸？ 印度婦女「戴氧氣罩」煮飯

印度女歌手呼籲停止逼婦女不能休息的「無條件的母愛理論」。（取材自推特）

印度 新冠疫情嚴峻，病患須倚靠氧氣設備才能順暢呼吸，近日網路社群 卻瘋傳一張印度婦女戴著氧氣罩在廚房煮飯的照片，一旁還以文字附註「無條件的愛＝母親」，網友不滿地表示，母愛不是父權社會用來箝制女性的藉口，「不是該讓她休息嗎？」、「這簡直是奴隸制」。

ETtoday引述印度Times Now報導，網路近日瘋傳一張照片，一名印度婦女已經戴著氧氣面罩卻仍然在廚房煮著食物，文字註解還寫著「無條件的愛＝母親，她從不下班」（Unconditional love= *MOTHER* She is never off duty.），隨著網友快速轉發，這張照片在Instagram與推特 的討論度越來越高，甚至引發公憤。

印度歌手Chinmayi Sripada在推特發文稱，究竟有多少印度家庭的母親不能「請病假」，雖然不知道這位女士是否真的在瓦斯爐旁使用氧氣瓶，但就算這是虛構的場景，仍然應該停止宣揚這個強迫婦女不能休息的「無條件的母愛理論」。

印度電影製作人Naveen Mohamedali表示，這不是愛，這是社會結構下的奴隸制度。印度記者兼作家Gautam Mengle也在推特上表達不滿稱，無論是誰選擇站在她身後拍下這張照片，而不是阻止她繼續在廚房工作，都是這件事的第一個罪犯，而整個社會則是下一個。