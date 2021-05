母愛？奴隸？ 印度婦女「戴氧氣罩」煮飯

印度女歌手呼籲停止逼婦女不能休息的「無條件的母愛理論」。(取材自推特)

印度 新冠疫情嚴峻,病患須倚靠氧氣設備才能順暢呼吸,近日網路社群 卻瘋傳一張印度婦女戴著氧氣罩在廚房煮飯的照片,一旁還以文字附註「無條件的愛=母親」,網友不滿地表示,母愛不是父權社會用來箝制女性的藉口,「不是該讓她休息嗎?」、「這簡直是奴隸制」。

ETtoday引述印度Times Now報導,網路近日瘋傳一張照片,一名印度婦女已經戴著氧氣面罩卻仍然在廚房煮著食物,文字註解還寫著「無條件的愛=母親,她從不下班」(Unconditional love= *MOTHER* She is never off duty.),隨著網友快速轉發,這張照片在Instagram與推特 的討論度越來越高,甚至引發公憤。

印度歌手Chinmayi Sripada在推特發文稱,究竟有多少印度家庭的母親不能「請病假」,雖然不知道這位女士是否真的在瓦斯爐旁使用氧氣瓶,但就算這是虛構的場景,仍然應該停止宣揚這個強迫婦女不能休息的「無條件的母愛理論」。

印度電影製作人Naveen Mohamedali表示,這不是愛,這是社會結構下的奴隸制度。印度記者兼作家Gautam Mengle也在推特上表達不滿稱,無論是誰選擇站在她身後拍下這張照片,而不是阻止她繼續在廚房工作,都是這件事的第一個罪犯,而整個社會則是下一個。