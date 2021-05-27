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英國「怪獸屋」荒廢4年 雜草叢生鄰居怨

聯合新聞網
英國一棟廢棄房子長出過度茂盛的雜草，鄰近居民怨聲載道。（截圖自liverpoolecho網頁）
英國一棟廢棄房子長出過度茂盛的雜草，鄰近居民怨聲載道。（截圖自liverpoolecho網頁）

英國媒體「利物浦迴聲」（Liverpool Echo）報導，當地一棟廢棄房子長出過度茂盛的雜草，鄰近居民怨聲載道，擔憂自己的房屋因此受損。

居民表示該屋自從4年前開始沒人住後就雜草叢生，還成為觀光景點，當地孩子稱其為「怪獸屋」。嫻熟園藝的屋主曾允諾清理，但至今仍未付諸實行。居民還曾請公部門幫忙，不過對方也未採取任何行動。

住在空屋隔壁的52歲鄰居米勒（Paul Miller）指出空屋的前花園長滿常春藤、一棵樹、荊棘和「各種各樣的東西」，人們還會丟瓶子和垃圾到裡面，路人會停在屋前摘黑莓，整棟房子很有科幻小說的視覺效果：「感覺會把你拖進花園中吃掉你。」

米勒請來專業測量師勘查空屋造成的損壞報告。發現空屋排水溝的堵塞造成他房子淹水，損失約為4000英鎊（約5657美元）。

屋主杜甘（Jeff Duggan）回應：「下周將除掉2株常春藤，帶給鄰居不便，深表歉意。」

網友Wirral1認為如果鄰居覺得空屋長太多雜草，「為什麼這幾年不做點什麼？這些植物不會是一夜之間就長出來的。若要防止別人丟垃圾就立牌就好啦！」並提到保羅說空屋會吃掉他很可悲，「這是電影裡才會出現的超現實場景，成年人竟會有這種說法。」

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