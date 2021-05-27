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吃「東大」上東大 日本便當店菜單全是名校

聯合新聞網
在日本東京補習街，有家以名校大學命名便當菜單的店家。（取材自Twitter）
在日本東京補習街，有家以名校大學命名便當菜單的店家。（取材自Twitter）

學子們想要考上好學校，除了努力唸書之外，情緒調整也是很重要的。日本就有一家便當店，店長透過便當的命名方式，希望能達到激勵考生的目的，祝他們都能夠金榜題名。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，東京的代代木一帶，有著一家名叫做「しょうが亭」的特別便當店。店裡菜單上面的品項，全部都是以日本知名大學所命名，例如「東京大學」、「明治大學」、「慶應大學」等等。

店長表示，過去代代木就是有名的補習區，四周林立著許多知名補習班，更讓許多考生匯聚此處。為了激勵這些學生考上理想學校，以及舒緩他們的考試壓力，店長就想到用大學名稱來命名便當的方式，沒想到一做就是40年。

剛開始時，店長本來只把東京大學、應慶大學等「東京六大學」做進菜單之中，但後來漸漸有客人要求「希望也有某某大學的便當」，於是菜單上的大學就越來越多。如今不只是想求考運的學生，連這些名校的校友有時都會光顧店家，品嚐以自己母校命名的便當。

網友們看了，笑稱「這什麼菜單」、「我以為是可以外帶整間大學」、「居然有我的母校耶震驚」、「醫學部是哪個大學啊」、「看起來都滿好吃的」、「我想要唸薑燒豬肉大學」。

這間餐廳用大學名稱來命名便當的方式，沒想到一做就是40年。（取材自Twitter...
這間餐廳用大學名稱來命名便當的方式，沒想到一做就是40年。（取材自Twitter）
被稱為「東京大學」的便當，主菜為炸腰內豬排。（取材自Twitter）
被稱為「東京大學」的便當，主菜為炸腰內豬排。（取材自Twitter）

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