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日本最壯猛看護肌肉大噴發 網友：想要被看護

聯合新聞網
日本一位看護機構老闆熱愛健身，也鼓勵旗下員工健身，打造出一批有著肌肉的猛男看護師。(取材自推特)
日本一位看護機構老闆熱愛健身，也鼓勵旗下員工健身，打造出一批有著肌肉的猛男看護師。(取材自推特)

說到看護設施、老人照養方面的機構，一般人心理所想的畫面，可能和醫院差不多。不過在日本，卻有個雲集肌肉猛男，與一般印象大相逕庭的看護機構。老闆近期也接受媒體訪問，公開他以這個風格打造團隊的原因。

根據日本媒體「grape」報導，一位名為「丹羽悠介」的網友，日前在個人推特上分享一張照片，畫面中，聚集了一群只穿著一條內褲，肌肉結實的小鮮肉，乍看還以為是什麼健美大賽的會場。然而這張照片，其實卻是一張看護機構的員工合照。

原來，丹羽悠介其實是看護設施「HIDAMARI GROUP」的老闆。丹羽表示，他自己本來就喜歡健身，也要求員工在八小時的工作時間中，有兩小時得到健身房報到訓練，公司還會給予他們上健身房的補助金。丹羽希望藉由健康的外在，能提升公司的帥氣程度，也期待能改變大眾對於看護工作的印象，讓它成為年輕人憧憬的事業，

網友們紛紛表示，「好正向的看護機構」、「這體格只能給跪了」、「可以教我做重訓嗎」、「其實瘦小的人要做看護很不容易，壯漢來很多事情真的比較方便」、「這公司看起來好開心啊」、「我是做看護的，看得我都想轉到貴公司了」、「能工作又能實現自我，太強」、「我想被看護」。

丹羽表示，希望能藉由這個作法改變大家對看護師的既定印象，使之成為年輕人憧憬的行業...
丹羽表示，希望能藉由這個作法改變大家對看護師的既定印象，使之成為年輕人憧憬的行業。(取材自推特)

健身 肌肉 日本

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