我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

巴西女模秀婚紗 下半身全透視 美臀看光光

聯合新聞網
女模麥克里爾被稱為「巴西最性感的女人」，日前她穿著超性感婚紗亮相，表示要讓所有賓客永生難忘。(取材自每日星報)
女模麥克里爾被稱為「巴西最性感的女人」，日前她穿著超性感婚紗亮相，表示要讓所有賓客永生難忘。(取材自每日星報)

曾被知名雜誌譽為「巴西最性感的女人」的女模麥克里爾（MC Rielle）要結婚了！近日她向英國媒體公布一系列的婚紗定裝照，引發網友熱議。原來，麥克里爾決定在婚禮當天，穿著下半身全透視薄紗的婚紗亮相，麥克里爾表示，「希望讓我的大日子成為一個里程碑，讓所有人一生難忘」。

麥克里爾曾為自己的屁股保高額保險。(取材自每日星報)
麥克里爾曾為自己的屁股保高額保險。(取材自每日星報)

根據英國媒體每日星報報導，日前巴西女模麥克里爾公布自己的婚紗美照，只見照片中，她穿著一襲性感的白紗禮服，不僅胸前開深V到肚臍，露出渾圓的半乳，還有下半身完全透視的薄紗設計，幾乎要彈出整顆屁股蛋，火辣的身材展露無遺。

麥克里爾表示，她不喜歡以往傳統婚紗設計，因此選擇穿下半身全透視婚紗，除了要向賓客展露好身材，讓自己奪得「最性感的新娘」稱號之外，也想讓自己婚禮成為一個「里程碑」，希望所有人看了都永生難忘。

麥克里爾一轉身就露出整顆屁股蛋。(取材自每日星報)
麥克里爾一轉身就露出整顆屁股蛋。(取材自每日星報)

據了解，麥克里爾曾被美國成人雜誌「花花公子」譽為「巴西最性感的女人」，她經常在社群網站上分享性感照，還曾為自己的屁股投保了14.7萬英鎊（約20.7萬美元），麥克里爾曾自豪地說，「每個人都想確保最有價值的東西，就我而言，就是屁股。」

克里爾穿著透視婚紗，表示要讓自己的婚禮成為一個里程碑。(取材自每日星報)
克里爾穿著透視婚紗，表示要讓自己的婚禮成為一個里程碑。(取材自每日星報)

英國 社群網站 美國

上一則

歐美多國譴責白俄羅斯「劫機」事件 歐盟擬制裁領空

下一則

白俄總統早遭美歐制裁 「盟友」普亭力挺

延伸閱讀

力抗新冠肺炎痊癒… 41歲巴西聖保羅市長癌逝

力抗新冠肺炎痊癒… 41歲巴西聖保羅市長癌逝
巴西COVID-19疫情不止 單日新增逾4萬確診病例

巴西COVID-19疫情不止 單日新增逾4萬確診病例
「破譯」毒株變異 科興公司：最快10周製出疫苗

「破譯」毒株變異 科興公司：最快10周製出疫苗
巴西發現110種病毒變異株 其中3變種 世衛：令人擔憂

巴西發現110種病毒變異株 其中3變種 世衛：令人擔憂

熱門新聞

一項研究報告指出，2017至2018年因患肺炎住院的病患體內，曾發現據信源自於狗的新型冠狀病毒，若證實是病原體，可能就是已知第8種導致人類患病的獨特冠狀病毒。美聯社

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

2021-05-21 10:49
哈利近日作客Podcast節目，將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親、女王和已故祖父身上。（視頻截圖）

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

2021-05-21 02:29
「英國最美皇室成員」、黛安娜王妃30歲姪女史賓塞。（取材自Instagram）

英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長

2021-05-17 00:45
FT報導，日本多家銀行近來湧入許多退休人士上門詢問，他們收到美國拜登政府的紓困支票，不知能否兌現。 路透

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

2021-05-20 09:02
哈利王子再度以受訪者的身分，與歐普拉侃侃而談內心的創傷。(美聯社)

哈利控王室忽視他和梅根 喪母痛靠酗酒吸毒麻痺

2021-05-21 21:26
印度加爾各答民眾排隊等候接種新冠疫苗。（路透）

生產疫苗的印度 為什麼買不到足夠的疫苗？

2021-05-17 09:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡

研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡