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巴西富翁解救馬戲團受虐老虎 帶回家「當貓咪養」

編譯中心／綜合報導
有時候阿里外出會帶上老虎。（翻拍自Barcroft TV）
有時候阿里外出會帶上老虎。（翻拍自Barcroft TV）

2020年在Netflix上線的紀錄片「虎王」（Tiger King），因為人類狗血的爭鋒相對與時不時出現的「大貓」而造成轟動。在巴西也有一位富商把老虎當寵物飼養，不過他並非出於經濟目的，而是不忍看老虎在馬戲團受虐，決定把牠們救出來，當成家人好好照顧。

阿里有自己一套理念，他認為必須對動物保持尊重的心和愛意，牠們自然會以友善的方式回...
阿里有自己一套理念，他認為必須對動物保持尊重的心和愛意，牠們自然會以友善的方式回饋給你。（翻拍自Barcroft TV）

香港01報導，住在巴西聖保羅馬加林（Maringa）的富翁阿里（Ary Borges）數年前看到馬戲團裡的老虎長期被虐待，生活環境又差，於是花錢向馬戲團購買了兩隻老虎回家。他的故事在2013年獲得當地媒體廣泛報導，幾年過後，兩隻老虎更繁殖出後代變成七隻老虎的大家庭。

老虎有足夠的食物，而且已習慣與家中寵物生活在一起，因此狗狗爬到背上也很安全。（翻...
老虎有足夠的食物，而且已習慣與家中寵物生活在一起，因此狗狗爬到背上也很安全。（翻拍自Barcroft TV）

雖然阿里很喜歡老虎，但巴西當局指控他非法繁殖又危及公共安全，因此要把老虎帶走。不過，他堅持老虎是「家庭成員」，因此不肯放棄。事件紛擾多年，最終阿里成功取得政府信任，並建起了一個私家公園，在這裡他可與心愛的老虎與獅子們一起生活，也可教育其他人瀕臨滅絕的動物困境。

現在，阿里更開設了自己的YouTube頻道「Tigers Brazil - Tigres do Brasil」，分享與老虎一起生活的點滴。

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