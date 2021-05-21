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為保護「特有種」 日本奄美大島撲殺3000野貓

聯合新聞網
日本奄美大島被自然環繞，有許多特有種棲息。當地為了保護特有種，只好撲殺外來的野貓。（圖擷取自鹿兒島官方網站）
日本奄美大島被自然環繞，有許多特有種棲息。當地為了保護特有種，只好撲殺外來的野貓。（圖擷取自鹿兒島官方網站）

日本日前向聯合國教科文組織（UNESCO）申請，打算將「奄美大島、德之島、沖繩島北部與西表島」登記為世界自然遺產，並可望在7月申登成功。然而近來有媒體披露，當初為了能維護奄美大島生態，當局撲殺了多達3000隻野貓，為的就是保護島上的特有種能夠存續。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，本來奄美大島是沒有野生貓咪的。但由於島上的毒蛇為了捕食老鼠，經常在人類生活圈出沒，因此為了先一步杜絕鼠患，居民們開始飼養貓咪。而這些貓咪有的離開飼主，並且不依靠人類，自己在大自然中覓食，就成了野貓。

相關人員發現，這些野貓會捕食島上的特有種「琉球兔」與「琉球鼠屬」，並且從糞便分析得知他們還會吃掉小型的哺乳類與鳥類。除了因此破壞地方的生態之外，特有種的流失，也關係著島本身能不能被指定為世界自然遺產的問題。因此日本環境省就立定計畫，每年捕捉約300隻野貓進行撲殺，總計10年下來累計高達3000隻野貓犧牲。

報導指出，過去曾被認定為世界自然遺產的小笠原諸島，也曾進行大規模的「捕貓」活動，並且將捉到的貓咪運到東京，安排習慣人類的貓領養等等，讓幾近滅絕的黑林鴿數量增加十倍以上。然而奄美大島地域遠較小笠原諸島遼闊，又不像其周圍有東京這種大城市及相關支援團體，沒辦法讓捉來的貓都能安排領養，在不得以之下，只好犧牲掉這些貓咪的生命，確保環境不受破壞。

日本 東京 聯合國

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