墨國出土新恐龍 「愛說話」善交流 還能大聲嚇跑掠食者

墨西哥INAH的電腦模擬繪圖顯示，加羅氏字冠龍的頭冠應該是紅色。（路透）

墨西哥 古生物學者拉米雷斯（Angel Alejandro Ramirez）表示，當地研究員發現的一個新恐龍 品種，據信「很健談」，會像大象一樣利用低頻聲音彼此交流。

來源：Reuters

研究樣本被命名為「加羅氏字冠龍」（Tlatolophus galorum），由墨西哥原住民語中的tlahtolli和希臘語中的lophus結合而成，意思分別是「字」和「冠」。

這頭龍估計死於約7200萬年前，發現地點在現今墨西哥北部科阿韋拉州（Coahuila）。

墨西哥考古人員測量新種恐龍化石。（路透）

中央社引述法新社報導，古生物學者們先是發現尾巴，接著找到大部分頭骨，以及股骨、肩骨等遺骸。頭骨長達1.32公尺，呈冠形中空。

拉米雷斯說：「我們正在計算（恐龍）尺寸，長度可能介於8公尺到12公尺之間，因為光是尾巴就大約有6公尺長。」

「我們認為，這些恐龍很會表達，牠們甚至可以製造及感知低頻聲音，就像大象一樣，能傳播到數公里之外，而人類聽不見這個範圍的聲音頻率。」

墨西哥國家人類學和歷史學協會（INAH）發表這項新發現時表示，這些「和善但很愛說話」的恐龍或許也有能力發出很大的聲音來嚇跑掠食者。

墨西哥INAH的電腦模擬繪圖顯示，新種恐龍奔跑的想像畫面。（路透）

研究員們判斷，加羅氏字冠龍的頭冠應該是紅色。拉米雷斯說：「我們認為這些恐龍就像現代的鳥能分辨顏色，頭冠等構造可能很鮮豔，或許一片大紅，或許很繽紛、有斑點。」