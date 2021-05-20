澳洲驚見老鼠雨 鼠患猖獗 連貓都懶得捉老鼠

澳洲新南威爾斯省鼠患肆虐，驚見爆量老鼠從天而降。（取材自推特）

澳洲 新南威爾斯省相鄰的昆士蘭省鄉下，近日出現老鼠從天降的駭人畫面。據外媒報導，澳洲東部近半年鼠患嚴重，政府未能有效解決，農民面臨數十年來最嚴重的鼠害，損失慘重。

澳洲ABC新聞記者Lucy Thackray透過推特 發布影片，可以看到農夫清穀倉設備時，一大堆老鼠被噴出，從天而降，就像是下起「老鼠雨」，畫面相當噁心且驚人。有些老鼠看起來仍然活跳跳，生命力極強。

有農夫指稱，800公頃的高粱田一下子就被老鼠吃光，損失20萬美元。

據報導，澳洲投放了數以千噸的毒餌，但老鼠依然無處不在。小孩子看到老鼠時，起初會驚慌尖叫，現在已完全習慣鼠輩到處橫行。

據香港 01報導，不只農夫生計受影響，當地也有老鼠走到鄉村醫院，結果病人投訴被咬；又有多間酒店因老鼠「入侵」而要關門，無法做生意。當地形容這次風波已成為「經濟與公共健康危機」，有居民指由於老鼠太多，她所養的貓已經厭倦捉老鼠，反而任由老鼠在自己身邊。

新南威爾斯省政府打算改用更激進的手段滅鼠，比如放寬未獲批准使用的滅鼠劑、出動凝固汽油彈等來趕盡殺絕，但被保育人士抨擊，這樣一來會危害到其他生物。

澳洲政府宣布發放總計5千萬澳元(約3887.9萬美元)的補助，用來研發新式殺鼠劑、購買毒餌和補償受災戶損失。有人批評政府慢半拍，已錯失最佳時機。