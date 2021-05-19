日本億萬富豪 12月搭俄太空船 太空旅行12天

日本億萬富豪前澤友作。(美聯社)

● 俄羅斯 聯邦太空 總署（Roscosmos）日前表示，日本億萬富豪前澤友作（Yusaku Maezawa）和他的助理平野陽三（Yozo Hirano）將是12月前往國際太空站（ISS）旅客。

俄羅斯聯邦太空總署在聲明稿中表示，前澤和平野將登上俄羅斯的聯合號（Soyuz）MS-20太空船，聯合號預定12月8日從哈薩克的貝康諾太空發射場（Baikonur cosmodrome）發射升空。

45歲的前澤從事電子商務致富，也打算參加美國 億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）「星艦」（Starship）太空船2023年繞月旅行計畫。

俄羅斯聯邦太空總署還表示，前澤和平野將先從6月在莫斯科郊區不對外開放的城鎮星城（Star City）內的加加林太空培訓中心（Yuri Gagarin Cosmonaut Training Centre）開始。製片人平野將記錄這次太空站旅行。

俄羅斯聯邦太空總署表示，這趟飛行將歷時12天，將由俄羅斯太空人米塞金（Alexander Misurkin）帶隊。

俄羅斯聯邦太空總署引述前澤的話說：「我對太空生活的樣貌十分好奇，所以打算親自去一探究竟，並在我的YouTube頻道分享。」

這將是有三個座位的聯合號太空船，首次把兩個座位提供給旅客。上一次聯合號太空船載旅客上國際太空站是在2009年，這名旅客是加拿大太陽劇團（ Cirque du Soleil）共同創辦人拉里貝代（Guy Laliberte）。