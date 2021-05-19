我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

網紅想舔海灘不明生物 網驚喊命大

聯合新聞網
網紅海灘徒手拿黏稠生物還作勢舔牠。(取材自tiktok)
網紅海灘徒手拿黏稠生物還作勢舔牠。(取材自tiktok)

●一名男子在海灘上發現一個「黏糊糊」的生物後，徒手拿起最後甚至作勢舔牠。經查為「世界第三毒」生物，讓網友直呼男子命大：「他一定沒看過全球十大危險動物！」

這隻生物其實是有「漂浮殺手」之稱的僧帽水母（Portuguese man o' war），被螫到恐會致命，且死去的僧帽水母或脫落的觸鬚在數小時內，仍能造成傷害。

這個名為alexa_reed2的男子日前在社群平台上傳這支影片，吸引超過580萬觀看人次。影片拍到這個軟軟的生物擱淺在海邊，頭部呈透明氣球狀，下方帶著藍色，長著細長觸角。alexa_reed2一邊用手指觸碰生物一邊說：「牠長這樣。是的，牠是一隻水母，看牠有多大。喔牠還在移動，天哪我要舔牠。」

網友Mndiaye_97警告他人不要效仿alexa_reed2的行為，表示這不是水母，只是長得像水母而得名的僧帽水母，並稱alexa_reed2非常幸運逃過一劫，因為毒液會引發一連串過敏反應、喉嚨腫脹、心臟問題和呼吸困難，最後讓人窒息而死，「甚至來不及或是沒辦法寫遺囑。」

網友Ruperto指出：「如果alexa_reed2因此身亡，這不是悲劇，而是物競天擇。」網友Problem Child則說：「這就是女性壽命比男性長的原因。」網友qt_dazxel提到如果在海邊看到這種生物，第一件事就是「立刻跑開！」

社群 過敏

上一則

加拿大多省停用阿斯利康疫苗 政府擬捐出剩餘疫苗

下一則

文在寅訪美國會拜登 三星、LG高層隨行

延伸閱讀

紐約州疫情降溫 海灘、泳池預計國慶日全面開放

紐約州疫情降溫 海灘、泳池預計國慶日全面開放
紐約泳池海灘國殤日部分開放 計畫國慶日100%開放

紐約泳池海灘國殤日部分開放 計畫國慶日100%開放
網紅舔海灘黏稠「不明生物」 網罵：小心來不及寫遺囑

網紅舔海灘黏稠「不明生物」 網罵：小心來不及寫遺囑
美網紅為防中國盜片 加浮水印諷「習近平是小熊維尼」

美網紅為防中國盜片 加浮水印諷「習近平是小熊維尼」

熱門新聞

塞席爾的新冠疫苗接種率全球最高，61.4%人口接種完畢，但過去一個月，新冠病例仍激增。（美聯社）

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

2021-05-15 11:57
「英國最美皇室成員」、黛安娜王妃30歲姪女史賓塞。（取材自Instagram）

英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長

2021-05-17 00:45

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

2021-05-12 12:28
查理與哈利以及2019年剛出生的哈利之子亞契祖孫三代難得合影。美聯社

哈利怨查理不是好爸爸 意外揭露女王祕密

2021-05-14 12:26
印度加爾各答民眾排隊等候接種新冠疫苗。（路透）

生產疫苗的印度 為什麼買不到足夠的疫苗？

2021-05-17 09:04
南非新任祖魯王卡茲維里提尼(中)遵循傳統習俗迎娶皇后。(美聯社)

南非新任祖魯王 8頭牛10萬元聘禮迎娶皇后

2021-05-13 12:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」