不收餐盤罰1500元：新加坡小販中心「小吃餐桌整潔令」

「法律規定：在夜市吃飽後，必須自己收拾餐桌，不然呢？」新加坡 國家環境局14日公布了一項民生政策，確認全國將從6月1日正式實施「外食用餐自己收」的新法規矩，相關政策主要針對新加坡小吃集中的「小販中心」（hawker center），未來所有外食客在用餐後，將有「法律責任」自行整理回收餐具、並維持餐桌整潔乾淨，否則初犯罰則最高將面臨2000新幣(約1500美元)—的昂貴罰款。

這項強制整理桌面的罰則規定，將於6月1日開始展開為期3個月暫無罰則的全民緩衝宣導期，但到了9月以後新制就要正式上路。未來相關取締工作，也將由環境局與食品局聯手，最終政策目的就是要進一步強化新加坡饕客的「用餐文明」，升級小販中心的整潔、衛生與用餐品質形象——畢竟在新加坡潮濕炎熱的氣候環境之下，沒人收拾的餐桌很容易吸引蚊蟲、甚至發臭。

新加坡的「餐桌整潔運動」已經推廣年餘，特別是在2020年新加坡成功將「小販文化」申請列入聯合國教科文組織的「人類非物質文化遺產代表作名錄」後，星國政府也更進一步加強推廣小販中心的整潔運動，企圖進一步升級小吃飲食的衛生觀感與進步形象。

(路透)

規定中，到小販中心用餐的客人，未來將有義務維持個人用餐區的整潔，包括主動回收餐盤、餐碗，衛生紙、碗筷、廚餘、湯汁...等垃圾，也都不能隨意留在餐桌上，必須隨手整理、保持餐後清潔。

主導政策的環境局表示：新加坡政府為了推廣「自己餐桌自己清運動」，已連續多年投入重金、試圖教育國民提升公德意識。但此一政策的推廣成效相當有限，以過去3個月的密集宣傳為例，只有35%的食客願意隨手回收餐盤，廣告對公德心程度的提升只有2%。

「推廣是有在推廣啦，但10個客人裡，真的會配合收餐盤的，只有2、3個人而已...這還是有良心的狀況，在平常上班日的午餐時間，狀況才真的慘。」一名小販中心的管理主任，無奈地向《亞洲新聞台》表示。

(路透)

當局強調，隨手清餐盤的政策，不僅是為了維持環境衛生，在COVID-19的衝擊之下，未來很長一段時間，人潮群聚的小販中心都必須維持最高標準的防疫清潔。但清潔人員們，大多都以上了年紀的大齡勞工為主，要如何最有效率地使用人力？並盡可能降低這些第一線清潔服務者的染疫風險，隨手清理自己的餐盤、餐桌，已經是隨手作公德的最低標準，未來若是設備與政策更為完善，甚至可能要求食客洗完碗盤（部分中心已設有中央洗碗機）才準離去。

不過相關的政策上路，可能還需要一段時間大家才能真正實踐。因為新加坡已於5月14日重新恢復公共封鎖的「防疫限聚令」。這是因為過去幾周來，新加坡重新出現了11處社區感染，除了來自印度變種病毒 株的全新威脅外，新加坡樟宜機場也傳出46例群聚感染。因此除了所有人重新回復異地上班外，公眾場所也再度頒布了兩人以上限聚令，包含小販中心在內的餐飲空間也都一律不准內用飲食。

相關防疫封鎖令，將至少維持到6月13日。能否挺過這一個月、重新迎回能夠自由呼吸的夏天，相信在疫情動盪的當下，也不僅只是新加坡人如此期盼著。