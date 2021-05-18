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被宣告停經…她生下3胞胎

聯合新聞網
女30出頭被宣告停經，最後竟生下3胞胎。(取材自Instagram)
女30出頭被宣告停經，最後竟生下3胞胎。(取材自Instagram)

美國德州32歲女性甘碧兒（Hollie Gambrel）30出頭時被宣告停經，最後竟生下三胞胎。

英國每日郵報（Daily Mail）報導，甘碧兒經歷8個月不規律經期、並嘗試自然受孕後，甘碧兒被告知她已經絕經。甘碧兒和她34歲的丈夫大衛（David）一心想成為父母，決定使用匿名捐贈者的卵子。

親友資助他們3萬美元費用，讓他們接受捐贈卵的試管嬰兒療程，到了2019年受精卵不僅成功著床，還分裂為3，機率是2億分之1。現在夫妻倆有3個健康的1歲兒子。

甘碧兒說2019年5月她看了不同女性的個人資料和照片後，選擇了與自己特徵相似捐贈者的卵子，對方跟她一樣是金髮、身高類似、愛跑步。同年8月就發現自己懷孕了，且還是三胞胎。

甘碧兒提到自己當時難以置信：「我不停的笑，以為是個玩笑。」甘碧兒在懷胎34周後進行剖腹產，孩子出生後隨即被帶到新生兒加護病房，最後平安的度過。

甘碧兒非常感謝幫助他們的每個人，也很謝謝捐卵者的善行，強調不會因為卵子不是她的而感到困擾：「當我看著孩子們的眼睛，理解他們有多愛我就夠了。等他們長大後就會知道，有個陌生人幫助他們到達這個世界。」

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